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Posted 9 октября, 07:24

Published 9 октября, 07:24

Modified 9 октября, 07:26

Updated 9 октября, 07:26

Конкурс проходит в Москве

Бывшая официантка из Новосибирска пробилась в финал конкурса «Мисс Офис»

9 октября 2024, 07:24
Фото: VK / Мисс офис
Конкурс проходит в Москве
Сибирячка вырвалась в финал конкурса красоты «Мисс Офис — 2024», она будет пытаться выиграть 3 млн рублей.

Алине Клюшниковой 30 лет. Она начинала свой карьерный путь с должности официантки. Сейчас женщина добралась до руководящей должности. Конкурсантка доказала на своем примере, что стремление к развитию и настойчивость приносят успех.

По словам финалистки, её успех во многом связан с креативным подходом и постоянным желанием развиваться. Сейчас Алина — одна из 30 претенденток на титул «Мисс Офис» и главный приз — 3 миллиона рублей. Финал конкурса пройдёт 30 ноября в Москве, где победительницу выберет профессиональное жюри.

Конкурс уже не раз отмечался участием представительниц Новосибирской области. В 2019 году победительницей стала Елизавета Знагован, а в 2020 году корону завоевала Анна Локтионова. Юбилейный сезон 2024 года даёт очередной шанс Новосибирску прославиться в мире красоты и профессионализма.

Кроме главного денежного приза, финалистки будут бороться за ценные подарки: путешествия, технику, ювелирные украшения, брендовые вещи и сертификаты.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мода#Конкурс красоты#Мисс Офис
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