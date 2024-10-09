Бывшая официантка из Новосибирска пробилась в финал конкурса «Мисс Офис»

По словам финалистки, её успех во многом связан с креативным подходом и постоянным желанием развиваться. Сейчас Алина — одна из 30 претенденток на титул «Мисс Офис» и главный приз — 3 миллиона рублей. Финал конкурса пройдёт 30 ноября в Москве, где победительницу выберет профессиональное жюри.