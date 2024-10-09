Бывшая официантка из Новосибирска пробилась в финал конкурса «Мисс Офис»

Posted 9 октября, 07:24
Published 9 октября, 07:24
Modified 9 октября, 07:26
Updated 9 октября, 07:26
Алине Клюшниковой 30 лет. Она начинала свой карьерный путь с должности официантки. Сейчас женщина добралась до руководящей должности. Конкурсантка доказала на своем примере, что стремление к развитию и настойчивость приносят успех.
По словам финалистки, её успех во многом связан с креативным подходом и постоянным желанием развиваться. Сейчас Алина — одна из 30 претенденток на титул «Мисс Офис» и главный приз — 3 миллиона рублей. Финал конкурса пройдёт 30 ноября в Москве, где победительницу выберет профессиональное жюри.
Конкурс уже не раз отмечался участием представительниц Новосибирской области. В 2019 году победительницей стала Елизавета Знагован, а в 2020 году корону завоевала Анна Локтионова. Юбилейный сезон 2024 года даёт очередной шанс Новосибирску прославиться в мире красоты и профессионализма.
Кроме главного денежного приза, финалистки будут бороться за ценные подарки: путешествия, технику, ювелирные украшения, брендовые вещи и сертификаты.