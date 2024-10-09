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Posted 8 октября, 21:10

Published 8 октября, 21:10

Modified 8 октября, 21:10

Updated 8 октября, 21:10

День памяти Иоанна Богослова выпадает на 9 октября

День памяти Иоанна Богослова 9 октября — что можно и нельзя делать

8 октября 2024, 21:10
Фото: Икона
День памяти Иоанна Богослова выпадает на 9 октября

О приметах и запретах рассказали новосибирцам на День Иоанна Богослова

9 октября православные христиане вспоминают преставление апостола Иоанна Богослова. Это один из самых почитаемых святых в христианстве, автор Евангелия, книги Откровений (Апокалипсиса) и трех посланий Нового Завета. Он был одним из ближайших учеников Иисуса Христа.

Кто такой Иоанн Богослов?

Иоанн Богослов, внук Иосифа Обручника, был призван в апостолы, когда работал рыбаком вместе со своим братом Иаковом на озере Геннисаретском. Он сопровождал Иисуса на протяжении многих важнейших событий: присутствовал при Преображении Господнем, стоял у креста во время распятия. После смерти Христа Иоанн заботился о Богородице, выполняя волю Спасителя.

Он проповедовал в городах Малой Азии, пережил множество чудес и испытаний, в том числе ссылку на остров Патмос, где написал Апокалипсис — книгу о грядущих событиях и Втором пришествии Христа. Иоанн почитается как символ жертвенной любви и чистоты веры.

Народные приметы и обычаи на 9 октября

В народе этот день называли Иван Путник, поскольку Иоанна Богослова считали покровителем путешественников. В старину верили, что он защищает путников от опасностей, особенно на перекрестках, которые ассоциировались с нечистой силой.

9 октября важно следовать определённым традициям и приметам:

Что можно делать:

  • Посещение храма: На Иоанна Богослова принято молиться об укреплении супружеских уз, здоровье и успехах в учебе.
  • Поминание умерших: Этот день считается поминальным, и поминать своих усопших родных нужно с особым почтением.
  • Добрые дела: Святой был известен своей любовью к ближним, поэтому в этот день важно проявлять милосердие.
  • Выпечка пирогов: По традиции, женщины пекли «свойские» пироги и угощали ими прохожих. Пирог, разделенный с путником, сулил удачу и благополучие.

Что нельзя делать:

  • Тяжелый физический труд: После обеда работать категорически запрещалось, иначе можно навлечь на себя сорок бед.
  • Использование острых предметов: Предки верили, что использование ножей или ножниц в этот день может привести к ссорам и неудачам.
  • Еда с чесноком и луком: Считалось, что эти продукты вызывают кошмары и даже болезни.
  • Ношение старой обуви: Эта примета связана с возможными неудачами и полосой бед в жизни.
  • Стрижка волос: В этот день стричься, особенно кардинально менять прическу, было запрещено — это предвещало несчастья.
  • Венчание: День Иоанна Богослова не подходит для свадеб и венчаний, так как считалось, что такие браки будут недолговечны.

Приметы на 9 октября

По погоде в этот день предки предсказывали зиму:

  • Снег на Иоанна Богослова предвещал установление зимы через 40 дней, к 21 ноября.
  • Дождь означал дождливую погоду на ближайшие три недели.
  • Ветер или снежный дождь — к теплому январю.

Праздничные традиции и значение дня

День памяти Иоанна Богослова — это время для духовного очищения и заботы о близких. Важно проводить день в молитвах, поддерживать огонь в доме и уделять внимание добрым делам.

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