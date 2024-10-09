День памяти Иоанна Богослова 9 октября — что можно и нельзя делать

Иоанн Богослов, внук Иосифа Обручника, был призван в апостолы, когда работал рыбаком вместе со своим братом Иаковом на озере Геннисаретском. Он сопровождал Иисуса на протяжении многих важнейших событий: присутствовал при Преображении Господнем, стоял у креста во время распятия. После смерти Христа Иоанн заботился о Богородице, выполняя волю Спасителя.