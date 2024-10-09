День памяти Иоанна Богослова 9 октября — что можно и нельзя делать

Кто такой Иоанн Богослов?
Иоанн Богослов, внук Иосифа Обручника, был призван в апостолы, когда работал рыбаком вместе со своим братом Иаковом на озере Геннисаретском. Он сопровождал Иисуса на протяжении многих важнейших событий: присутствовал при Преображении Господнем, стоял у креста во время распятия. После смерти Христа Иоанн заботился о Богородице, выполняя волю Спасителя.
Он проповедовал в городах Малой Азии, пережил множество чудес и испытаний, в том числе ссылку на остров Патмос, где написал Апокалипсис — книгу о грядущих событиях и Втором пришествии Христа. Иоанн почитается как символ жертвенной любви и чистоты веры.
Народные приметы и обычаи на 9 октября
В народе этот день называли Иван Путник, поскольку Иоанна Богослова считали покровителем путешественников. В старину верили, что он защищает путников от опасностей, особенно на перекрестках, которые ассоциировались с нечистой силой.
9 октября важно следовать определённым традициям и приметам:
- Посещение храма: На Иоанна Богослова принято молиться об укреплении супружеских уз, здоровье и успехах в учебе.
- Поминание умерших: Этот день считается поминальным, и поминать своих усопших родных нужно с особым почтением.
- Добрые дела: Святой был известен своей любовью к ближним, поэтому в этот день важно проявлять милосердие.
- Выпечка пирогов: По традиции, женщины пекли «свойские» пироги и угощали ими прохожих. Пирог, разделенный с путником, сулил удачу и благополучие.
- Тяжелый физический труд: После обеда работать категорически запрещалось, иначе можно навлечь на себя сорок бед.
- Использование острых предметов: Предки верили, что использование ножей или ножниц в этот день может привести к ссорам и неудачам.
- Еда с чесноком и луком: Считалось, что эти продукты вызывают кошмары и даже болезни.
- Ношение старой обуви: Эта примета связана с возможными неудачами и полосой бед в жизни.
- Стрижка волос: В этот день стричься, особенно кардинально менять прическу, было запрещено — это предвещало несчастья.
- Венчание: День Иоанна Богослова не подходит для свадеб и венчаний, так как считалось, что такие браки будут недолговечны.
По погоде в этот день предки предсказывали зиму:
- Снег на Иоанна Богослова предвещал установление зимы через 40 дней, к 21 ноября.
- Дождь означал дождливую погоду на ближайшие три недели.
- Ветер или снежный дождь — к теплому январю.
Праздничные традиции и значение дня
День памяти Иоанна Богослова — это время для духовного очищения и заботы о близких. Важно проводить день в молитвах, поддерживать огонь в доме и уделять внимание добрым делам.