Движение по двум мостам в Новосибирске откроют до конца 2024 года

Posted 9 октября, 11:52
Published 9 октября, 11:52
Modified 9 октября, 11:54
Updated 9 октября, 11:54
На сегодняшний день проезд по мостам затруднен из-за длительных ремонтных работ. Ограничения на Октябрьском мосту введены в связи с капитальным ремонтом.
«Дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, а по Октябрьскому — в декабре. Это персональная ответственность моего первого заместителя. Еще один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле», — заявил Кудрявцев.
Оба моста начали ремонтировать в одно время, и первоначально завершение работ на Димитровском мосту планировалось на 2025 год с бюджетом около 600 миллионов рублей. Из-за низких темпов работы подрядчиков и качества выполнения обязательств мэрия была вынуждена разорвать контракты с двумя компаниями.
Ремонт Октябрьского моста выполняется в два этапа. В настоящее время на объекте работает иркутская компания «Клевер», с предыдущим подрядчиком «СК Дороги Сибири» контракт разорвали.