atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 11:52

Published 9 октября, 11:52

Modified 9 октября, 11:54

Updated 9 октября, 11:54

Реконстрируют сразу два моста

Движение по двум мостам в Новосибирске откроют до конца 2024 года

9 октября 2024, 11:52
Фото: Юрий Фомиченко. atas.info
Реконстрируют сразу два моста
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о планах завершить ремонт Октябрьского и Димитровского мостов и открыть движение по ним до конца 2024 года.

На сегодняшний день проезд по мостам затруднен из-за длительных ремонтных работ. Ограничения на Октябрьском мосту введены в связи с капитальным ремонтом.

«Дорожники взяли обязательства полностью открыть движение по Димитровскому мосту в ноябре, а по Октябрьскому — в декабре. Это персональная ответственность моего первого заместителя. Еще один срыв недопустим. Держу ситуацию на особом контроле», — заявил Кудрявцев.

Оба моста начали ремонтировать в одно время, и первоначально завершение работ на Димитровском мосту планировалось на 2025 год с бюджетом около 600 миллионов рублей. Из-за низких темпов работы подрядчиков и качества выполнения обязательств мэрия была вынуждена разорвать контракты с двумя компаниями.

Ремонт Октябрьского моста выполняется в два этапа. В настоящее время на объекте работает иркутская компания «Клевер», с предыдущим подрядчиком «СК Дороги Сибири» контракт разорвали.

Водители несколько часов стоят в пробке на Октябрьском мосту и рассказывают анекдоты
Узнать подробнее
Читайте также:
10 лет Бугринскому мосту в Новосибирске — чем знаменита «путинская» переправаДвижение по четвертому мосту не запустят — причиныНовые жертвы появились у «моста глупости» в Новосибирске
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Дорога#Движение#Максим Кудрявцев#Мосты
Подпишитесь