Движение по двум мостам в Новосибирске откроют до конца 2024 года

Оба моста начали ремонтировать в одно время, и первоначально завершение работ на Димитровском мосту планировалось на 2025 год с бюджетом около 600 миллионов рублей. Из-за низких темпов работы подрядчиков и качества выполнения обязательств мэрия была вынуждена разорвать контракты с двумя компаниями.