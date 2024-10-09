Игоря Николаева осудили за комментарий о продажных полицейских

Posted 9 октября, 06:06
Published 9 октября, 06:06
Modified 9 октября, 06:08
Updated 9 октября, 06:08
Во вторник 8 октября в Ленинском районном суде состоялось заседание, где ответчиком выступал местный житель Игорь Николаев. Ему вменяли статью «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Причиной стал комментарий, который мужчина оставил в популярном среди жителей региона telegram-канале.
Суд установил, что под постом с заголовком «Дети мигрантов чуть не зарезали русского ребенка в Хилокском жилмассиве» новосибирец позволил себе резко выразиться в адрес сотрудников правоохранительных органов. Мужчина обвинил полицейских в подкупе.
Во время суда Николаев полностью признал вину и раскаялся. Свой поступок он объяснил тем, что во время написания комментария находился под сильным впечатлением от новости. Сам комментарий пользователь стер.
Мужчину признали виновным и назначали ему штраф в размере 10 тысяч рублей.