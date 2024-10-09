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Posted 9 октября, 06:06

Published 9 октября, 06:06

Modified 9 октября, 06:08

Updated 9 октября, 06:08

Суд из-за комментария в Telegram

Игоря Николаева осудили за комментарий о продажных полицейских

9 октября 2024, 06:06
Фото: 1MI
Суд из-за комментария в Telegram

Жителя Новосибирска осудили за комментарий о продажных полицейских

Жителя областного центра признали виновным в деле об оскорбительных комментариях в соцсетях, сообщили в управлении судебного департамента по региону.

Во вторник 8 октября в Ленинском районном суде состоялось заседание, где ответчиком выступал местный житель Игорь Николаев. Ему вменяли статью «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Причиной стал комментарий, который мужчина оставил в популярном среди жителей региона telegram-канале.

Суд установил, что под постом с заголовком «Дети мигрантов чуть не зарезали русского ребенка в Хилокском жилмассиве» новосибирец позволил себе резко выразиться в адрес сотрудников правоохранительных органов. Мужчина обвинил полицейских в подкупе.

Во время суда Николаев полностью признал вину и раскаялся. Свой поступок он объяснил тем, что во время написания комментария находился под сильным впечатлением от новости. Сам комментарий пользователь стер.

Мужчину признали виновным и назначали ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

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