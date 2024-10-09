Искусственный интеллект поможет выбрать мастеров на «Авито»

Основой для алгоритма стала языковая модель, обученная разработчиками платформы. Чтобы обучить алгоритм находить и выделять ключевые смыслы в опубликованных отзывах, была задействована команда AI-редакторов, которые сделали разметку на основании более 20 тысяч примеров. Дообучение алгоритма и непосредственная работа осуществляется на собственных вычислительных мощностях «Авито». Нейросети уже используются на платформе, в том числе, для помощи пользователям в создании описаний товаров в категории «Обувь, одежда, аксессуары».