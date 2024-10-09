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Posted 9 октября, 04:08

Published 9 октября, 04:08

Modified 9 октября, 04:10

Updated 9 октября, 04:10

Ранее трамвай проводил обкатку

Легендарный трамвай №13 осовременился — на маршруты вышли новые вагоны

9 октября 2024, 04:08
Фото: telegram / Новосибирские железные дороги
Ранее трамвай проводил обкатку

Новые красно-черные вагоны вышли на маршрут трамвая №13 в Новосибирске

В среду 9 октября по маршруту №13 в Новосибирске начал курсировать новый стильный трамвай в красно-черной расцветки. Его уже заметили горожане.

Новые вагоны трамвая привлеки внимание жителей Новосибирска еще несколько недель назад. Тогда они проходили обкатку, было неизвестно, на какой маршрут выйдут. Наконец, их заметили во время работы. Трамваи вышли на маршрут №13.

Как ранее рассказал глава департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев, сейчас это самый технологичный и продвинутый трамвай в городе — он оснащен системой бесконтактной оплаты, кондиционерами и обогревателями, камерами наблюдения. Предполагается, что в городе будут курсировать 20 таких вагонов, сейчас их всего 10.

Ранее трамвай проводил обкаткуРанее трамвай проводил обкатку
Ранее трамвай проводил обкатку. Фото: telegram / Новосибирские железные дороги

Также ранее начальник управления организации пассажирских перевозок Минтранса Новосибирской области Наталья Филипенко рассказала, что в 2024 году ООО «БКМ Сибирь» начнет выпускать обновленную модель трамваев с низким полом и увеличенным количеством дверей.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Технологии#Новосибирск#Трамвай#Вагоны#Обновление
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