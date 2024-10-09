Легендарный трамвай №13 осовременился — на маршруты вышли новые вагоны

Posted 9 октября, 04:08
Published 9 октября, 04:08
Modified 9 октября, 04:10
Updated 9 октября, 04:10
Новые вагоны трамвая привлеки внимание жителей Новосибирска еще несколько недель назад. Тогда они проходили обкатку, было неизвестно, на какой маршрут выйдут. Наконец, их заметили во время работы. Трамваи вышли на маршрут №13.
Как ранее рассказал глава департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев, сейчас это самый технологичный и продвинутый трамвай в городе — он оснащен системой бесконтактной оплаты, кондиционерами и обогревателями, камерами наблюдения. Предполагается, что в городе будут курсировать 20 таких вагонов, сейчас их всего 10.
Также ранее начальник управления организации пассажирских перевозок Минтранса Новосибирской области Наталья Филипенко рассказала, что в 2024 году ООО «БКМ Сибирь» начнет выпускать обновленную модель трамваев с низким полом и увеличенным количеством дверей.