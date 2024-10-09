Машину без пробега теперь можно найти в новом разделе Авито Авто

Posted 9 октября, 05:09
Published 9 октября, 05:09
Modified 9 октября, 05:11
Updated 9 октября, 05:11
Теперь пользователи могут найти более 160 тысяч предложений от дилеров со всей России. Раздел «Новые авто» предлагает удобные фильтры, позволяющие сортировать автомобили по цене, характеристикам, условиям гарантии и репутации дилера.
Интерес к покупке новых автомобилей через интернет продолжает расти. По данным исследования, проведенного Авито Авто в сентябре 2024 года, 74% людей, недавно приобретших новое авто, искали его преимущественно в онлайн-источниках. 33% пользователей обращались к сайтам с объявлениями, 30% — к дилерским сайтам, и лишь 25% предпочли личное посещение автосалонов.
Основной причиной выбора нового автомобиля, а не с пробегом, для большинства покупателей (30%) стала уверенность в безопасности и надежности сделки с официальными дилерами. Кроме того, 24% респондентов выбрали новые машины из-за выгодных цен, так как они оказались дешевле автомобилей с пробегом в хорошем состоянии. Еще 24% были заинтересованы в гарантиях, которые предлагаются на новые авто, а 20% привлекли скидки и спецпредложения от дилеров.
«Предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и количество дилеров, сотрудничающих с Авито Авто: сейчас это более 2500 официальных дилеров. Благодаря широкому ассортименту, выбор автомобиля становится сложнее. Наш новый раздел „Новые авто“ помогает пользователям найти оптимальные предложения, а отзывы клиентов и бейджи „Проверенный партнер“ и „Официальный дилер“ повышают прозрачность и безопасность сделок», — говорит руководитель направления «Новые автомобили» Авито Авто Никита Ивахненко.
Каждое объявление в разделе «Новые авто» включает информацию о бонусах при покупке, таких как специальные кредитные условия, подарочные аксессуары или КАСКО. Кроме того, предусмотрена возможность воспользоваться сервисом Селект, который предоставляет помощь персонального менеджера при выборе и осмотре автомобиля.
Пользователи также могут протестировать «мультиобъявления», в которых дилеры объединяют несколько похожих моделей автомобилей с различными параметрами, такими как цвет или тип двигателя, что упрощает процесс сравнения и выбора.
Воспользоваться новым разделом можно через мобильное приложение Авито.