Машину без пробега теперь можно найти в новом разделе Авито Авто

Основной причиной выбора нового автомобиля, а не с пробегом, для большинства покупателей (30%) стала уверенность в безопасности и надежности сделки с официальными дилерами. Кроме того, 24% респондентов выбрали новые машины из-за выгодных цен, так как они оказались дешевле автомобилей с пробегом в хорошем состоянии. Еще 24% были заинтересованы в гарантиях, которые предлагаются на новые авто, а 20% привлекли скидки и спецпредложения от дилеров.