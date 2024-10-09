atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 05:09

Published 9 октября, 05:09

Modified 9 октября, 05:11

Updated 9 октября, 05:11

Новый сервис поиска авто

Машину без пробега теперь можно найти в новом разделе Авито Авто

9 октября 2024, 05:09
Фото: Изображение Midjourney
Новый сервис поиска авто
На платформе Авито Авто появился отдельный раздел для поиска новых автомобилей.

Теперь пользователи могут найти более 160 тысяч предложений от дилеров со всей России. Раздел «Новые авто» предлагает удобные фильтры, позволяющие сортировать автомобили по цене, характеристикам, условиям гарантии и репутации дилера.

Интерес к покупке новых автомобилей через интернет продолжает расти. По данным исследования, проведенного Авито Авто в сентябре 2024 года, 74% людей, недавно приобретших новое авто, искали его преимущественно в онлайн-источниках. 33% пользователей обращались к сайтам с объявлениями, 30% — к дилерским сайтам, и лишь 25% предпочли личное посещение автосалонов.

Повышение утилизационного сбора спровоцировало массовую покупку автомобилей в России
Узнать подробнее

Основной причиной выбора нового автомобиля, а не с пробегом, для большинства покупателей (30%) стала уверенность в безопасности и надежности сделки с официальными дилерами. Кроме того, 24% респондентов выбрали новые машины из-за выгодных цен, так как они оказались дешевле автомобилей с пробегом в хорошем состоянии. Еще 24% были заинтересованы в гарантиях, которые предлагаются на новые авто, а 20% привлекли скидки и спецпредложения от дилеров.

«Предложение новых автомобилей в России активно растет: летом прирост год к году составил 43,5%. Увеличивается и количество дилеров, сотрудничающих с Авито Авто: сейчас это более 2500 официальных дилеров. Благодаря широкому ассортименту, выбор автомобиля становится сложнее. Наш новый раздел „Новые авто“ помогает пользователям найти оптимальные предложения, а отзывы клиентов и бейджи „Проверенный партнер“ и „Официальный дилер“ повышают прозрачность и безопасность сделок», — говорит руководитель направления «Новые автомобили» Авито Авто Никита Ивахненко.

Каждое объявление в разделе «Новые авто» включает информацию о бонусах при покупке, таких как специальные кредитные условия, подарочные аксессуары или КАСКО. Кроме того, предусмотрена возможность воспользоваться сервисом Селект, который предоставляет помощь персонального менеджера при выборе и осмотре автомобиля.

ОСАГО уберут из обязательных документов при регистрации авто в 2025 году
Узнать подробнее

Пользователи также могут протестировать «мультиобъявления», в которых дилеры объединяют несколько похожих моделей автомобилей с различными параметрами, такими как цвет или тип двигателя, что упрощает процесс сравнения и выбора.

Воспользоваться новым разделом можно через мобильное приложение Авито.

Читайте также:
Авито продлевает доставку товаров для Курской и Белгородской областей за 1 рубльНовосибирцы ежедневно оставляют тысячи отзывов на Авито«Авито Работа» запустила онлайн-тест для выявления главных факторов идеальной работы
#Алина Гурицкая#Транспорт#Россия#Цены#Скидки#Мобильное приложение#Ассортимент
Подпишитесь