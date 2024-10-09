Мошенники придумали новый способ обмана жителей Новосибирска

Posted 9 октября, 06:23
Published 9 октября, 06:23
Modified 9 октября, 06:25
Updated 9 октября, 06:25
В Новосибирской области в СИЗО отправили мужчину, подозреваемого в покушении на телефонное мошенничество. Для убедительности Максим Копылов придумал сценарий с аварией, в которой якобы пострадала беременная женщина.
Неустановленный помощник Копылова по его поручению дозвонился до 87-летнего пожилого жителя Куйбышева, представился внуком и жалобным голосом поведал эту легенду. Пожилой дедушка поверил и отдал приехавшему к нему по вызову Копылова таксисту сумку с 300 тысячами рублей.
Деньги мошенник получить не успел — его задержали полицейские. В следственном изоляторе он пробудет до 4 декабря, рассказали в областном судебном департаменте.
Напомним, в Новосибирске при помощи квадрокоптера поймали банду воров цветного металла.