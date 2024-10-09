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Posted 9 октября, 06:23

Published 9 октября, 06:23

Modified 9 октября, 06:25

Updated 9 октября, 06:25

В Новосибирской области телефонного мошенника отправили в СИЗО

Мошенники придумали новый способ обмана жителей Новосибирска

9 октября 2024, 06:23
Фото: 1MI
В Новосибирской области телефонного мошенника отправили в СИЗО

ДТП с беременной выдумал телефонный мошенник в Новосибирске

В Новосибирской области пенсионер чуть не лишился 300 тысяч рублей после разговора с телефонным мошенником, следует из сообщения регионального судебного департамента.

В Новосибирской области в СИЗО отправили мужчину, подозреваемого в покушении на телефонное мошенничество. Для убедительности Максим Копылов придумал сценарий с аварией, в которой якобы пострадала беременная женщина.

Неустановленный помощник Копылова по его поручению дозвонился до 87-летнего пожилого жителя Куйбышева, представился внуком и жалобным голосом поведал эту легенду. Пожилой дедушка поверил и отдал приехавшему к нему по вызову Копылова таксисту сумку с 300 тысячами рублей.

Деньги мошенник получить не успел — его задержали полицейские. В следственном изоляторе он пробудет до 4 декабря, рассказали в областном судебном департаменте.

Напомним, в Новосибирске при помощи квадрокоптера поймали банду воров цветного металла.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Сизо#Мошенничество#Пенсионер
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