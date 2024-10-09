Мошенники придумали новый способ обмана жителей Новосибирска

Неустановленный помощник Копылова по его поручению дозвонился до 87-летнего пожилого жителя Куйбышева, представился внуком и жалобным голосом поведал эту легенду. Пожилой дедушка поверил и отдал приехавшему к нему по вызову Копылова таксисту сумку с 300 тысячами рублей.