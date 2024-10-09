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Posted 9 октября, 10:53

Published 9 октября, 10:53

Modified 9 октября, 10:55

Updated 9 октября, 10:55

Работу компании обсудили в ходе заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству

МУП «САХ» наращивает объемы вывоза отходов в Новосибирске

9 октября 2024, 10:53
Фото: пресс-служба МУП «САХ»
Работу компании обсудили в ходе заседания комиссии горсовета по городскому хозяйству
Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в августе вывез с территории города на 35 тысяч кубометров отходов больше, чем в июне, сообщил директор компании.

По данным МУП «САХ», в июне с территории Новосибирска вывезли 541 тысячу кубометров отходов, в июле — 657 тысяч, в августе — уже 676 тысяч. По словам директора компании Александра Южакова, темпы вывоза ТКО снизились, когда на ближайшем к левобережной части города полигоне произошел пожар и прием отходов был остановлен.

Пока на «Левобережном» отсыпали грунтом тело полигона, чтобы изолировать ТКО и не допустить возгораний впредь, готовили дороги внутри площадки для размещения отходов, поток мусоровозов был перенаправлен на отдаленные Бердский и Гусинобродский полигоны. Протяженность маршрутов и затраты времени на рейс у водителей значительно выросли. Ситуацию усугубил плотный дорожный трафик в Новосибирске.

«Нарастить темпы вывоза отходов удалось применяя нестандартные решения. „Спецавтохозяйство“ поменяло подрядчиков в самых проблемных зонах: Ленинском и Кировском районах, за счет этого был увеличен автопарк. Предпочтение отдавали владельцам автотранспорта большей грузоподъемности. Также увеличили собственный вывоз в левобережье. На полигонах обновили дороги, чтобы сэкономить время на маршруте и сократить поломки автомобилей», — пояснил Александр Южаков в ходе заседания комиссии Совета депутатов Новосибирска по городскому хозяйству.

Статистика обращений новосибирцев в МУП «САХ» подтверждает, что ситуация налаживается. В июле абонентская служба предприятия приняла 4201 письменное и устное обращение горожан, в августе — 3528, в сентябре — 3049.

Ежедневно один мусоровоз в Новосибирске обслуживает от 60 до 120 контейнерных площадок, а также делает несколько рейсов на полигон для разгрузки, сообщили в пресс-службе МУП «САХ».

В Новосибирске около 8500 контейнерных площадок, и многое при вывозе ТКО зависит от трафика, загруженности контейнерных площадок, возможности к ним подъехать. Если проезд занят автомобилями горожан, мусоровозу приходится возвращаться на адрес в обход маршрутного листа. На поиск варианта проезда уходит масса дополнительного времени, добавили представители регионального оператора по обращению с отходами.

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