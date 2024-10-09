МУП «САХ» наращивает объемы вывоза отходов в Новосибирске

По данным МУП «САХ», в июне с территории Новосибирска вывезли 541 тысячу кубометров отходов, в июле — 657 тысяч, в августе — уже 676 тысяч. По словам директора компании Александра Южакова, темпы вывоза ТКО снизились, когда на ближайшем к левобережной части города полигоне произошел пожар и прием отходов был остановлен.