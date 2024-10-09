Мусоровоз раздавил женщину в Дзержинском районе Новосибирска

Трагедия произошла в среду, 9 октября, ровно в 13 часов. Мусоровоз на базе автомобиля МАЗ под управлением 48-летнего водителя на улице Театральной сбил женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.