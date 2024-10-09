Мусоровоз раздавил женщину в Дзержинском районе Новосибирска

Posted 9 октября, 09:25
Published 9 октября, 09:25
Modified 9 октября, 09:27
Updated 9 октября, 09:27
Трагедия произошла в среду, 9 октября, ровно в 13 часов. Мусоровоз на базе автомобиля МАЗ под управлением 48-летнего водителя на улице Театральной сбил женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.
Дорожные инспекторы пока затрудняются сказать, что привело к гибели пешехода. Однако, судя по фотографиям с места ДТП, женщина пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
На днях две зоозащитницы из Новосибирска едва не погибли в страшном ДТП в Кузбассе. Подробности аварии читайте здесь.