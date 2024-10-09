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Posted 9 октября, 09:25

Published 9 октября, 09:25

Modified 9 октября, 09:27

Updated 9 октября, 09:27

Трагедия произошла вне зоны пешеходного перехода

Мусоровоз раздавил женщину в Дзержинском районе Новосибирска

9 октября 2024, 09:25
Фото: ГАИ Новосибирска
Трагедия произошла вне зоны пешеходного перехода
Личность погибшей пока не установлена, сообщили в ГАИ Новосибирска.

Трагедия произошла в среду, 9 октября, ровно в 13 часов. Мусоровоз на базе автомобиля МАЗ под управлением 48-летнего водителя на улице Театральной сбил женщину, которая переходила дорогу. От полученных травм она скончалась на месте.

Дорожные инспекторы пока затрудняются сказать, что привело к гибели пешехода. Однако, судя по фотографиям с места ДТП, женщина пересекала проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

На днях две зоозащитницы из Новосибирска едва не погибли в страшном ДТП в Кузбассе. Подробности аварии читайте здесь.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Авария#Гибель
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