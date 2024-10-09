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Posted 9 октября, 01:30

Published 9 октября, 01:30

Modified 9 октября, 01:32

Updated 9 октября, 01:32

Трасса находится в изношенном состоянии

На расширение проблемного участка трассы под Новосибирском потратят 18 млрд рублей

9 октября 2024, 01:30
Фото: 1MI
Трасса находится в изношенном состоянии
Проблемный участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш», расположенный вблизи Новосибирска, будет расширен, рссказали в «Сибуправтодоре».

Проект реконструкции участка с 1422 по 1442 километр оценивается в 18,1 млрд рублей. Данный отрезок является одним из наиболее загруженных в регионе — здесь сосредоточены транспортные потоки, направляющиеся к Новосибирску, аэропорту Толмачево и промышленно-логистическому парку.

Справка

Расширение трассы «Иртыш» — важный этап улучшения транспортной инфраструктуры Новосибирской области, поскольку данная дорога станет частью крупного международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», строительство которого обсуждалось на высшем уровне еще в 2015 году.

На протяжении этого 20-километрового участка, который является двухполосным, регулярно возникают заторы. Для оптимизации движения планируется расширение дороги до четырех-шести полос. Кроме того, проект включает строительство четырех транспортных развязок, шести путепроводов и моста через реку Чик. Все эти меры направлены на повышение пропускной способности трассы, что позволит снизить нагрузку на дорогу и решить проблему с пробками.

Проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, и теперь «Сибуправтодор» ведёт работу по включению проекта в пятилетний план дорожной деятельности на 2025–2029 годы.

Стоит отметить, что расширение других ключевых трасс региона также предусмотрено. В том числе, планируется расширение Чуйского тракта на участке протяжённостью 84 километра. На реализацию этого проекта потребуется 38 млрд рублей.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирская область#Дороги#Реконструкция#Трасса#Проекты#Инфраструктура#Чуйский тракт
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