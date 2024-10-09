На расширение проблемного участка трассы под Новосибирском потратят 18 млрд рублей

На протяжении этого 20-километрового участка, который является двухполосным, регулярно возникают заторы. Для оптимизации движения планируется расширение дороги до четырех-шести полос. Кроме того, проект включает строительство четырех транспортных развязок, шести путепроводов и моста через реку Чик. Все эти меры направлены на повышение пропускной способности трассы, что позволит снизить нагрузку на дорогу и решить проблему с пробками.