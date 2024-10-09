На расширение проблемного участка трассы под Новосибирском потратят 18 млрд рублей

Posted 9 октября, 01:30
Published 9 октября, 01:30
Modified 9 октября, 01:32
Updated 9 октября, 01:32
Проект реконструкции участка с 1422 по 1442 километр оценивается в 18,1 млрд рублей. Данный отрезок является одним из наиболее загруженных в регионе — здесь сосредоточены транспортные потоки, направляющиеся к Новосибирску, аэропорту Толмачево и промышленно-логистическому парку.
Справка
Расширение трассы «Иртыш» — важный этап улучшения транспортной инфраструктуры Новосибирской области, поскольку данная дорога станет частью крупного международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай», строительство которого обсуждалось на высшем уровне еще в 2015 году.
На протяжении этого 20-километрового участка, который является двухполосным, регулярно возникают заторы. Для оптимизации движения планируется расширение дороги до четырех-шести полос. Кроме того, проект включает строительство четырех транспортных развязок, шести путепроводов и моста через реку Чик. Все эти меры направлены на повышение пропускной способности трассы, что позволит снизить нагрузку на дорогу и решить проблему с пробками.
Проект реконструкции уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, и теперь «Сибуправтодор» ведёт работу по включению проекта в пятилетний план дорожной деятельности на 2025–2029 годы.
Стоит отметить, что расширение других ключевых трасс региона также предусмотрено. В том числе, планируется расширение Чуйского тракта на участке протяжённостью 84 километра. На реализацию этого проекта потребуется 38 млрд рублей.