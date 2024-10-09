Новосибирский психолог рассказал, опасна ли квадробика для детей

Posted 9 октября, 11:24
Published 9 октября, 11:24
Modified 9 октября, 11:26
Updated 9 октября, 11:26
Это явление известно как квадробика — субкультура, когда ее члены подражают повадкам животных. Квадробика вызывает беспокойство у родителей и окружающих. Психолог из Новосибирска Софья Головко рассказала, насколько это увлечение может быть опасным для детей.
Квадробику можно рассматривать как субкультуру, в которой уже сформировались свои ценности и требования к внешнему виду. Это объясняется стремлением подростков найти свою идентичность и определить свое «Я», в том числе и через принадлежность к определённой группе. У детей этой возрастной группы есть сильная потребность быть частью какого-то сообщества, и квадробика удовлетворяет эту потребность.
«Субкультуры были всегда. Для ребенка это нормально, потому что период до 17 лет у детей лабильная психика, ему нужен стержень, чтобы на что-то опираться, выстраивать свой образ, поэтому это нормально. Если человек наряжается в эмо в 60 лет — вот это странно. Если он это делает в 15-16 — ничего странного», — рассказала специалист.
Популярность квадробики в России стала такова, что вопрос ее легитимности стал обсуждаться на высшем уровне. В Государственной Думе начали работу над законопроектом, направленным на запрет «пропаганды деструктивной идеологии», включая квадроберство. И опасения насчет этого явления действительно есть.
«У животных другие социальные нормы. Ходить в торговом центре на четырех лапах (руках и ногах), когда тебе 9 лет — это может привести к социальной дизадаптации в будущем. Это субкультура на грани», — считает психолог.
Отметим, что интерес к квадробике формируется не только за счет самих детей. Большую волну распространения информации о ней распространяют также противники этого увлечения и новостные сюжеты. Ранее мы рассказывали детально, что такое квадробика и чем она отличается от движения фурри.