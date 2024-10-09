Новосибирский психолог рассказал, опасна ли квадробика для детей

Квадробику можно рассматривать как субкультуру, в которой уже сформировались свои ценности и требования к внешнему виду. Это объясняется стремлением подростков найти свою идентичность и определить свое «Я», в том числе и через принадлежность к определённой группе. У детей этой возрастной группы есть сильная потребность быть частью какого-то сообщества, и квадробика удовлетворяет эту потребность.