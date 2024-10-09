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Posted 9 октября, 08:42

Published 9 октября, 08:42

Modified 9 октября, 08:44

Updated 9 октября, 08:44

Плюсы и минусы ипотеки без первоначального взноса: стоит ли выбирать такой вариант?

Плюсы и минусы ипотеки без первоначального взноса: стоит ли выбирать такой вариант?

9 октября 2024, 08:42
Фото: 1MI
Плюсы и минусы ипотеки без первоначального взноса: стоит ли выбирать такой вариант?
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Большинство программ на рынке ипотечного кредитования предусматривает выплату первоначального взноса. Обычно это 10-20% от общей стоимости жилья. Некоторые банки готовы предоставить ипотеку без первоначального взноса — плюсы и минусы такого договора рассмотрены ниже.

Ипотека без первоначального взноса: плюсы и минусы

Под первоначальным взносом (ПВ) по ипотеке принято понимать некоторую сумму, которую заемщик самостоятельно вносит при покупке недвижимости. Остальные средства перечисляет банк в рамках кредитования. Размер такого минимального взноса зависит от условий обслуживания в конкретной финансовой организации. В среднем это от 10 до 30% стоимости жилья.

Но есть ипотечные программы и без первоначального взноса. Основные преимущества такого кредитования:

  • Не нужно откладывать деньги, чтобы накопить на первый взнос.
  • Можно быстрее оформить сделку и приобрести жилье.
  • Освободившиеся средства можно направить на другие расходы, к примеру, ремонт.

Помимо плюсов есть и минусы. Главный недостаток ипотеки без первоначального взноса состоит в более высокой процентной ставке. В результате заемщик переплачивает по кредиту за весь период пользования, а оформить такой договор сложнее. В остальном этот займ ничем не отличается от других. Чтобы не лишиться недвижимости, нужно вовремя вносить платежи и не допускать просрочек.

Как взять ипотеку без первоначального взноса

Перед подписанием договора рекомендуется тщательно оценить свои финансовые возможности, платежеспособность, просчитать уровень долговой нагрузки. Затем следует внимательно изучить все имеющиеся на рынке предложения, включая альтернативные варианты. К примеру, оплату первого взноса маткапиталом, получение кредита под залог имущества, льготные программы и субсидии.

Чтобы оформить займ, нужно подать заявку на сайте банка и предоставить необходимые документы. На онлайн-калькуляторе можно рассчитать примерную сумму ежемесячного платежа. При выдаче ипотеки без ПВ к заёмщику предъявляются более жесткие требования. Базовые критерии такие:

  • Возраст — от 21 до 65-75 лет (в зависимости от срока погашения кредита).
  • Гражданство — только Российской Федерации.
  • Стаж работы на последнем месяце — от 6 месяцев.
  • Наличие поручителей — обычно родственники клиента.
  • Уровень доходов — такой чтобы платеж по ипотеке не превышал 50-60% от общего бюджета семьи.
  • Кредитная история — положительная без просрочек и непогашенных долгов.

Доходы нужно подтвердить справками 2-НДФЛ или по форме банка. Кроме того, потребуется приложить к заявке следующие документы:

  • копию паспорта;
  • номер СНИЛС;
  • копию трудового договора или трудовой книжки, или выписку из ЭТК (электронной трудовой книжки);
  • выписку о состоянии ИЛС (лицевой счет) в СФР или выписку из счета по зарплатной карте;
  • справки о доходах созаемщиков, поручителей;
  • договор купли-продажи недвижимости;
  • выписку из ЕГРН;
  • заключение оценщика;
  • прочие документы по необходимости.

Заключение

Важно не только знать, как взять ипотеку без первоначального взноса, но и понимать, к каким последствиям приведет заключение такого договора. Переплата при таком финансировании намного больше, как за счет повышенных ставок, так и за счет увеличенной суммы займа. Возможно, стоит рассмотреть льготные предложения и варианты субсидирования. К примеру, программы «Молодая семья» или «Военную ипотеку». Также можно использовать для оплаты первого взноса маткапитал.

#Алина Ибрагимова
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