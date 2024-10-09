Плюсы и минусы ипотеки без первоначального взноса: стоит ли выбирать такой вариант?

Помимо плюсов есть и минусы. Главный недостаток ипотеки без первоначального взноса состоит в более высокой процентной ставке. В результате заемщик переплачивает по кредиту за весь период пользования, а оформить такой договор сложнее. В остальном этот займ ничем не отличается от других. Чтобы не лишиться недвижимости, нужно вовремя вносить платежи и не допускать просрочек.