Плюсы и минусы ипотеки без первоначального взноса: стоит ли выбирать такой вариант?

Posted 9 октября, 08:42
Published 9 октября, 08:42
Modified 9 октября, 08:44
Updated 9 октября, 08:44
Под первоначальным взносом (ПВ) по ипотеке принято понимать некоторую сумму, которую заемщик самостоятельно вносит при покупке недвижимости. Остальные средства перечисляет банк в рамках кредитования. Размер такого минимального взноса зависит от условий обслуживания в конкретной финансовой организации. В среднем это от 10 до 30% стоимости жилья.
Но есть ипотечные программы и без первоначального взноса. Основные преимущества такого кредитования:
Помимо плюсов есть и минусы. Главный недостаток ипотеки без первоначального взноса состоит в более высокой процентной ставке. В результате заемщик переплачивает по кредиту за весь период пользования, а оформить такой договор сложнее. В остальном этот займ ничем не отличается от других. Чтобы не лишиться недвижимости, нужно вовремя вносить платежи и не допускать просрочек.
Перед подписанием договора рекомендуется тщательно оценить свои финансовые возможности, платежеспособность, просчитать уровень долговой нагрузки. Затем следует внимательно изучить все имеющиеся на рынке предложения, включая альтернативные варианты. К примеру, оплату первого взноса маткапиталом, получение кредита под залог имущества, льготные программы и субсидии.
Чтобы оформить займ, нужно подать заявку на сайте банка и предоставить необходимые документы. На онлайн-калькуляторе можно рассчитать примерную сумму ежемесячного платежа. При выдаче ипотеки без ПВ к заёмщику предъявляются более жесткие требования. Базовые критерии такие:
Доходы нужно подтвердить справками 2-НДФЛ или по форме банка. Кроме того, потребуется приложить к заявке следующие документы:
Важно не только знать, как взять ипотеку без первоначального взноса, но и понимать, к каким последствиям приведет заключение такого договора. Переплата при таком финансировании намного больше, как за счет повышенных ставок, так и за счет увеличенной суммы займа. Возможно, стоит рассмотреть льготные предложения и варианты субсидирования. К примеру, программы «Молодая семья» или «Военную ипотеку». Также можно использовать для оплаты первого взноса маткапитал.