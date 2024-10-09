Поезд Победы в Новосибирске: как посетить и сколько стоит в 2024 году

Posted 9 октября, 05:57
Published 9 октября, 05:57
Modified 9 октября, 05:59
Updated 9 октября, 05:59
«Поезд Победы» — это уникальная инсталляция, впервые реализованная в движущемся составе. На его борту размещены скульптурные композиции, дополненные современными мультимедийными технологиями: 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 интерактивных столов. Посетители смогут погрузиться в реалистичные сцены воздушных сражений, танковых боёв и солдатских будней. Аудиогидом выступает собирательный образ девушки по имени Лидия, которая делится своими воспоминаниями о войне и семейной историей.
Проект был создан в честь 75-летия Победы и Года памяти и славы в России. «Поезд Победы» начал своё путешествие в 2020 году с Белорусского вокзала в Москве. Позже в его состав добавили вагон, посвящённый военным трибуналам — Нюрнбергскому и Токийскому. С момента запуска выставку посетили более миллиона человек, что подчеркивает её значимость в сохранении исторической памяти и интерес общественности к событиям прошлого.
Посетить «Поезд Победы» можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Экспозиция будет открыта на вокзале «Новосибирск-Главный» в указанные даты, предоставляя жителям и гостям города уникальную возможность прикоснуться к истории.
Напомним, что в 2022 году Новосибирск уже встречал ретро-поезд «Эшелон Победы». Этот проект, стилизованный под состав времён Великой Отечественной войны, также стал знаковым событием. Прибывший поезд состоял из паровоза и вагонов, которые наглядно демонстрировали военную историю.