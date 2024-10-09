Поезд Победы в Новосибирске: как посетить и сколько стоит в 2024 году

Проект был создан в честь 75-летия Победы и Года памяти и славы в России. «Поезд Победы» начал своё путешествие в 2020 году с Белорусского вокзала в Москве. Позже в его состав добавили вагон, посвящённый военным трибуналам — Нюрнбергскому и Токийскому. С момента запуска выставку посетили более миллиона человек, что подчеркивает её значимость в сохранении исторической памяти и интерес общественности к событиям прошлого.