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Posted 9 октября, 05:57

Published 9 октября, 05:57

Modified 9 октября, 05:59

Updated 9 октября, 05:59

Поезд Победы прибудет в Новосибирск

Поезд Победы в Новосибирске: как посетить и сколько стоит в 2024 году

9 октября 2024, 05:57
Фото: РЖД
Поезд Победы прибудет в Новосибирск

Музей на колесах «Поезд Победы» прибудет в Новосибирск

С 15 по 17 октября Новосибирск вновь примет «Поезд Победы» — уникальный музей на колесах, посвященный подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны, сообщили в правительстве Новосибирской области.

«Поезд Победы» — это уникальная инсталляция, впервые реализованная в движущемся составе. На его борту размещены скульптурные композиции, дополненные современными мультимедийными технологиями: 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 интерактивных столов. Посетители смогут погрузиться в реалистичные сцены воздушных сражений, танковых боёв и солдатских будней. Аудиогидом выступает собирательный образ девушки по имени Лидия, которая делится своими воспоминаниями о войне и семейной историей.

Проект был создан в честь 75-летия Победы и Года памяти и славы в России. «Поезд Победы» начал своё путешествие в 2020 году с Белорусского вокзала в Москве. Позже в его состав добавили вагон, посвящённый военным трибуналам — Нюрнбергскому и Токийскому. С момента запуска выставку посетили более миллиона человек, что подчеркивает её значимость в сохранении исторической памяти и интерес общественности к событиям прошлого.

Как посетить и сколько стоит билет в «Поезд Победы»

Посетить «Поезд Победы» можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Экспозиция будет открыта на вокзале «Новосибирск-Главный» в указанные даты, предоставляя жителям и гостям города уникальную возможность прикоснуться к истории.

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Напомним, что в 2022 году Новосибирск уже встречал ретро-поезд «Эшелон Победы». Этот проект, стилизованный под состав времён Великой Отечественной войны, также стал знаковым событием. Прибывший поезд состоял из паровоза и вагонов, которые наглядно демонстрировали военную историю.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#История#Экспозиция#Великая Отечественная война#Поезд Победы
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