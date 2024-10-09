Полицейский беспилотник следит за жителями города — кому опасаться

В Новосибирске задержали подозреваемых в краже металлолома с высоким содержанием меди, сумевших вывезти с одного из производственных предприятий ценные отходы общей стоимостью более четырех миллионов рублей. За последней «операцией» злоумышленников полицейские проследили с помощью квадрокоптера. Подобная практика распространена среди правоохранителей. Дроны помогают следить за вероятными преступниками и предотвращать противоправные деяния.