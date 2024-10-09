Полицейский беспилотник следит за жителями города — кому опасаться

Posted 9 октября, 05:51
Published 9 октября, 05:51
Modified 9 октября, 05:53
Updated 9 октября, 05:53
В Новосибирске задержали подозреваемых в краже металлолома с высоким содержанием меди, сумевших вывезти с одного из производственных предприятий ценные отходы общей стоимостью более четырех миллионов рублей. За последней «операцией» злоумышленников полицейские проследили с помощью квадрокоптера. Подобная практика распространена среди правоохранителей. Дроны помогают следить за вероятными преступниками и предотвращать противоправные деяния.
Подозреваемые смогли обеспечить выезд грузовика с территории предприятия без досмотра на проходной. Установлено, что во время первой кражи предприятие лишилось около 3,5 тонн дорогого металлолома, а перед поимкой ценителей цветных металлов в машину загрузили партию поменьше.
Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за кражу. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет колонии, рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по СФО.
Напомним, в Новосибирске неизвестные вынесли мешок драгоценностей из ломбарда.