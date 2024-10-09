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Posted 9 октября, 05:51

Published 9 октября, 05:51

Modified 9 октября, 05:53

Updated 9 октября, 05:53

В Новосибирске с завода вывезли несколько тонн металла

Полицейский беспилотник следит за жителями города — кому опасаться

9 октября 2024, 05:51
Фото: 1MI
В Новосибирске с завода вывезли несколько тонн металла

Беспилотник в Новосибирске предотвратил кражу металла на 4 млн

В Новосибирске разоблачили преступников, воровавших медесодержащие отходы на одном из предприятий, следует из сообщения пресс-службы транспортной полиции.

В Новосибирске задержали подозреваемых в краже металлолома с высоким содержанием меди, сумевших вывезти с одного из производственных предприятий ценные отходы общей стоимостью более четырех миллионов рублей. За последней «операцией» злоумышленников полицейские проследили с помощью квадрокоптера. Подобная практика распространена среди правоохранителей. Дроны помогают следить за вероятными преступниками и предотвращать противоправные деяния.

Подозреваемые смогли обеспечить выезд грузовика с территории предприятия без досмотра на проходной. Установлено, что во время первой кражи предприятие лишилось около 3,5 тонн дорогого металлолома, а перед поимкой ценителей цветных металлов в машину загрузили партию поменьше.

Уголовное дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за кражу. Теперь подозреваемым грозит до 10 лет колонии, рассказали в пресс-службе управления транспортной полиции по СФО.

Напомним, в Новосибирске неизвестные вынесли мешок драгоценностей из ломбарда.

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