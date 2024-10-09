Профессор НГМУ Павел Железный покончил с собой

За свою более чем 40-летнюю карьеру профессор Железный внес огромный вклад в челюстно-лицевую хирургию и детскую стоматологию. Его работа была отмечена как в образовательной, так и в медицинской сфере, где он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист и наставник для многих поколений студентов и врачей.