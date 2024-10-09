Профессор НГМУ Павел Железный покончил с собой

Posted 9 октября, 10:20
Published 9 октября, 10:20
Modified 9 октября, 10:22
Updated 9 октября, 10:22
7 октября 2024 года стало известно о смерти Павла Александровича Железного, профессора Новосибирского государственного медицинского университета и челюстно-лицевого хирурга высшей категории. Ему было 76 лет. По предварительным данным следственных органов, причиной трагедии могло стать самоубийство. Тело профессора было обнаружено около 11 часов утра у жилого дома на улице Каменской, где он проживал вместе с супругой.
Уход Павла Александровича стал шоком для его коллег, учеников и пациентов. Несмотря на предварительные версии следствия, родные и близкие подчеркивают, что профессор не демонстрировал признаков депрессии или намерений совершить суицид.
Павел Александрович Железный был неотъемлемой фигурой в развитии стоматологической науки и образования в Новосибирске. Он был одним из основателей стоматологического факультета НГМУ и в течение 12 лет занимал должность проректора вуза. Железный также возглавлял кафедру стоматологии детского возраста, которую сам создал, и руководил Новосибирским областным центром реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба.
За свою более чем 40-летнюю карьеру профессор Железный внес огромный вклад в челюстно-лицевую хирургию и детскую стоматологию. Его работа была отмечена как в образовательной, так и в медицинской сфере, где он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист и наставник для многих поколений студентов и врачей.