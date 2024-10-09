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Posted 9 октября, 10:20

Published 9 октября, 10:20

Modified 9 октября, 10:22

Updated 9 октября, 10:22

Павлу Железному было 76 лет

Профессор НГМУ Павел Железный покончил с собой

9 октября 2024, 10:20
Фото: Стоматологическа яассоциация России
Павлу Железному было 76 лет
В Новосибирске скончался выдающийся стоматолог Павел Железный, сообщают в Стоматологической ассоциации России. Точная причина гибели пока не установлена, но следствие склоняется к суициду.

7 октября 2024 года стало известно о смерти Павла Александровича Железного, профессора Новосибирского государственного медицинского университета и челюстно-лицевого хирурга высшей категории. Ему было 76 лет. По предварительным данным следственных органов, причиной трагедии могло стать самоубийство. Тело профессора было обнаружено около 11 часов утра у жилого дома на улице Каменской, где он проживал вместе с супругой.

Уход Павла Александровича стал шоком для его коллег, учеников и пациентов. Несмотря на предварительные версии следствия, родные и близкие подчеркивают, что профессор не демонстрировал признаков депрессии или намерений совершить суицид.

Павел Александрович Железный был неотъемлемой фигурой в развитии стоматологической науки и образования в Новосибирске. Он был одним из основателей стоматологического факультета НГМУ и в течение 12 лет занимал должность проректора вуза. Железный также возглавлял кафедру стоматологии детского возраста, которую сам создал, и руководил Новосибирским областным центром реабилитации детей с врожденной расщелиной губы и неба.

За свою более чем 40-летнюю карьеру профессор Железный внес огромный вклад в челюстно-лицевую хирургию и детскую стоматологию. Его работа была отмечена как в образовательной, так и в медицинской сфере, где он зарекомендовал себя как высококвалифицированный специалист и наставник для многих поколений студентов и врачей.

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#Алина Гурицкая#Образование#Происшествия#Медицина#Новосибирск#Стоматология#Профессор#Самоубийство
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