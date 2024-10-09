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Posted 9 октября, 04:17

Published 9 октября, 04:17

Modified 9 октября, 04:19

Updated 9 октября, 04:19

Дом на улице Кошурникова

Прокуратура контролирует затопление двора дома ледяной водой в Новосибирске

9 октября 2024, 04:17
Фото: 2GIS
Дом на улице Кошурникова
Двор в Дзержинском районе затапливает холодной водой. После жалобы жителей на работу УК к решению вопроса подключилась прокуратура.

В Новосибирске прокуратура Дзержинского района инициировала проверку после того, как жители дома на улице Кошурникова, 13/2 пожаловались на затопленный двор. Вода, согласно их словам, заливает территорию уже почти неделю, но проблема до сих пор не решена, несмотря на обращения в управляющую компанию и МУП «Горводоканал».

Местным жителям негде пройтиМестным жителям негде пройти
Местным жителям негде пройти. Фото: Инцидент Новосибирск

По предварительным данным, причиной затопления стал поврежденный водопровод. Работы по устранению дефекта запланированы на 9 октября. Прокуратура взяла ситуацию на контроль, следя за проведением восстановительных мероприятий.

Мэрия подтвердила эту информацию, отметив, что ремонтные работы будут проведены таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Ремонт#Вода#Прокуратура#Проверка#Водопровод
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