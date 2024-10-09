Прокуратура контролирует затопление двора дома ледяной водой в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура Дзержинского района инициировала проверку после того, как жители дома на улице Кошурникова, 13/2 пожаловались на затопленный двор. Вода, согласно их словам, заливает территорию уже почти неделю, но проблема до сих пор не решена, несмотря на обращения в управляющую компанию и МУП «Горводоканал».