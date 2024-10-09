Прокуратура контролирует затопление двора дома ледяной водой в Новосибирске

Posted 9 октября, 04:17
Published 9 октября, 04:17
Modified 9 октября, 04:19
Updated 9 октября, 04:19
В Новосибирске прокуратура Дзержинского района инициировала проверку после того, как жители дома на улице Кошурникова, 13/2 пожаловались на затопленный двор. Вода, согласно их словам, заливает территорию уже почти неделю, но проблема до сих пор не решена, несмотря на обращения в управляющую компанию и МУП «Горводоканал».
По предварительным данным, причиной затопления стал поврежденный водопровод. Работы по устранению дефекта запланированы на 9 октября. Прокуратура взяла ситуацию на контроль, следя за проведением восстановительных мероприятий.
Мэрия подтвердила эту информацию, отметив, что ремонтные работы будут проведены таким образом, чтобы свести к минимуму неудобства для жителей.