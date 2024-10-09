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Posted 9 октября, 09:24

Published 9 октября, 09:24

Modified 9 октября, 09:26

Updated 9 октября, 09:26

В Новосибирске водитель каршеринга хотел скрыться от ДПС

Пьяный водитель каршеринга врезался в бетонные блоки в Новосибирске

9 октября 2024, 09:24
Фото: 1MI
В Новосибирске водитель каршеринга хотел скрыться от ДПС
В Новосибирске водитель арендованного Volkswagen Polo убегал от полиции и попал в ДТП, следует из сообщения Госавтоинспекции.

В Новосибирске водитель арендного автомобиля получил травмы в ДТП, уходя от преследования полиции. Инцидент произошел в ночь на вторник, 8 октября, рассказали в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.

Сотрудники дорожно-постовой службы незадолго до трех часов ночи заметили подозрительный каршеринговый Volkswagen Polo, несшийся по Ипподромской. На требование остановиться он не отреагировал: началась погоня.

Водитель свернул на улицу Писарева, но до Красного проспекта ему доехать не удалось — дорогу преградили бетонные блоки. Водителя извлекли из покореженной машины и отправили в больницу. Нарушителем оказался родившийся в 1997 году мужчина, он был пьян. Сейчас по данному инциденту проходит расследование.

Напомним, школьница из Новосибирска проткнула однокласснику лоб ручкой.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Каршеринг#Погоня#Пьяный водитель#Volkswagen Polo
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