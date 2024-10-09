Пьяный водитель каршеринга врезался в бетонные блоки в Новосибирске

Posted 9 октября, 09:24
Published 9 октября, 09:24
Modified 9 октября, 09:26
Updated 9 октября, 09:26
В Новосибирске водитель арендного автомобиля получил травмы в ДТП, уходя от преследования полиции. Инцидент произошел в ночь на вторник, 8 октября, рассказали в отделе пропаганды городской Госавтоинспекции.
Сотрудники дорожно-постовой службы незадолго до трех часов ночи заметили подозрительный каршеринговый Volkswagen Polo, несшийся по Ипподромской. На требование остановиться он не отреагировал: началась погоня.
Водитель свернул на улицу Писарева, но до Красного проспекта ему доехать не удалось — дорогу преградили бетонные блоки. Водителя извлекли из покореженной машины и отправили в больницу. Нарушителем оказался родившийся в 1997 году мужчина, он был пьян. Сейчас по данному инциденту проходит расследование.
Напомним, школьница из Новосибирска проткнула однокласснику лоб ручкой.