Пьяный водитель каршеринга врезался в бетонные блоки в Новосибирске

Водитель свернул на улицу Писарева, но до Красного проспекта ему доехать не удалось — дорогу преградили бетонные блоки. Водителя извлекли из покореженной машины и отправили в больницу. Нарушителем оказался родившийся в 1997 году мужчина, он был пьян. Сейчас по данному инциденту проходит расследование.