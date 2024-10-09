Режим ЧС вводят в Новосибирске — так ли это на самом деле

С начала отопительного сезона в некоторых домах Первомайского района нет тепла. Это связано с многомиллионными долгами теплоснабжающих компаний перед поставщиками газа. Ранее одна из жительниц напрямую обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в проблеме, после чего ее стали обсуждать в СМИ.