Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — что произошло

Posted 9 октября, 01:52
Published 9 октября, 01:52
Modified 9 октября, 01:54
Updated 9 октября, 01:54
Опасная ситуация сложилась вблизи дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12, и вызывает угрозу обрушения берега.
Цель введения режима — предотвращение возможной чрезвычайной ситуации и ускорение проведения восстановительных работ. В случае принятия постановления, органы государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, спасательные службы, а также департамент энергетики и ЖКХ Новосибирска будут переведены в режим повышенной готовности. Введение этого режима даст властям возможность ускорить работы по укреплению берега и ускорить поиск подрядчика для выполнения ремонта.
Кроме того, департаменту ЖКХ поручат найти жилые помещения маневренного фонда для переселения жильцов дома, находящегося на опасном участке. Это позволит оперативно обеспечить безопасность людей в случае экстренной эвакуации.
В Новосибирске регулярно образуются провалы в земле. Один из последних находился на Красном проспекте рядом с улицей Сухарной. В связи с этим мэрия также объявила режим повышенной готовности. Однако устранить яму оказалось не так просто — процесс затягивался из-за несогласованности проекта с ресурсными организациями.
Во второй раз также образовался огромный провал на улице Большевистской. Асфальт рядом с ЖК Freedom (экс «Снежная миля») регулярно обрушается из-за стройки. Всего провалы здесь фиксировали в 2015, 2016, 2018 и 2021 годах. В этом случае также был введен режим повышенной готовности.