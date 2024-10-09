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Posted 9 октября, 01:52

Published 9 октября, 01:52

Modified 9 октября, 01:54

Updated 9 октября, 01:54

Дом в Нахаловке

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — что произошло

9 октября 2024, 01:52
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Дом в Нахаловке

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске из-за разрушения берега реки

Мэрия Новосибирска рассматривает введение режима повышенной готовности в микрорайоне Нахаловка, где начал разрушаться берег реки 1-я Ельцовка, следует из соответствующего проекта постановления, опубликованного на сайте администрации.

Опасная ситуация сложилась вблизи дома на улице 2-й Сухарной Береговой, 12, и вызывает угрозу обрушения берега.

Цель введения режима — предотвращение возможной чрезвычайной ситуации и ускорение проведения восстановительных работ. В случае принятия постановления, органы государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, спасательные службы, а также департамент энергетики и ЖКХ Новосибирска будут переведены в режим повышенной готовности. Введение этого режима даст властям возможность ускорить работы по укреплению берега и ускорить поиск подрядчика для выполнения ремонта.

Кроме того, департаменту ЖКХ поручат найти жилые помещения маневренного фонда для переселения жильцов дома, находящегося на опасном участке. Это позволит оперативно обеспечить безопасность людей в случае экстренной эвакуации.

В Новосибирске введен режим повышенной готовности — причины и сроки
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В Новосибирске регулярно образуются провалы в земле. Один из последних находился на Красном проспекте рядом с улицей Сухарной. В связи с этим мэрия также объявила режим повышенной готовности. Однако устранить яму оказалось не так просто — процесс затягивался из-за несогласованности проекта с ресурсными организациями.

Во второй раз также образовался огромный провал на улице Большевистской. Асфальт рядом с ЖК Freedom (экс «Снежная миля») регулярно обрушается из-за стройки. Всего провалы здесь фиксировали в 2015, 2016, 2018 и 2021 годах. В этом случае также был введен режим повышенной готовности.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Ремонт#ЖКХ#Режим повышенной готовности
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