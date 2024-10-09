Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — что произошло

В Новосибирске регулярно образуются провалы в земле. Один из последних находился на Красном проспекте рядом с улицей Сухарной. В связи с этим мэрия также объявила режим повышенной готовности. Однако устранить яму оказалось не так просто — процесс затягивался из-за несогласованности проекта с ресурсными организациями.