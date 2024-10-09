РЖД подтвердили высокую оценку в Национальном рейтинге корпоративного управления

Posted 9 октября, 09:37
Published 9 октября, 09:37
Modified 31 октября, 09:41
Updated 31 октября, 09:41
По итогам мониторинга экспертами отмечена положительная динамика в области совершенствования системы и практики корпоративного управления в компании.
В частности, советом директоров утверждены «Политика управления обществами с участием ОАО „РЖД“, „Политика холдинга РЖД в области устойчивого развития“, а также новые редакции положений о комитетах совета директоров ОАО „РЖД“, вопросы устойчивого развития закреплены в компетенции комитета по стратегическому планированию совета директоров компании.
На основе полученных рекомендаций компания планирует продолжить работу по совершенствованию своей практики корпоративного управления.