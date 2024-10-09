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Posted 9 октября, 06:45

Published 9 октября, 06:45

Modified 9 октября, 06:47

Updated 9 октября, 06:47

Конфликт произошел в Якутске

Школьница из Новосибирска проткнула однокласснику лоб ручкой

9 октября 2024, 06:45
Фото: Изображение Midjourney
Конфликт произошел в Якутске
Жительница Новосибирска рассказала об инциденте, который произошел с ее дочерью в школе Якутска. После буллинга с стороны одноклассников девочка повредила соседу по парте лоб.

Конфликт произошел в Якутске, куда сибирячка переехала вместе с дочерью. Дочь отдали в местную школу, но отношения с одноклассниками у нее не заладились почти сразу. Сначала мать девочки не согласилась сдавать 3000 рублей на подарки учителю и ученикам. Вместо этого она приобрела подарок от своей дочери самостоятельно. Помимо этого, она оспаривала необходимость покупать рабочие тетради, на что администрация школы не пошла навстречу, что еще больше осложнило отношения с педагогами, сообщает КП-Новосибирск.

Ситуация ухудшилась, когда девочку начали травить одноклассники, высмеивая ее из-за материальных обстоятельств. Одноклассник, сидевший с ней за одной партой, позволял себе грубые комментарии, а в день инцидента стал раскачивать стул. Игнорируя ее просьбы прекратить, мальчик продолжал издевательства, но девочка не выдержала и не ударила его ручкой. Удар пришелся по лбу, стержень повредил сосуд.

После случившегося девочку перевели на домашнее обучение, а ее семья была вынуждена вернуться в Новосибирск. В новой школе у нее не возникло проблем: учителя и одноклассники приняли ее тепло, и, по словам матери, сейчас дочь с удовольствием ходит на уроки.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Школа#Родители#Конфликт#Одноклассники
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