Школьница из Новосибирска проткнула однокласснику лоб ручкой

Posted 9 октября, 06:45
Published 9 октября, 06:45
Modified 9 октября, 06:47
Updated 9 октября, 06:47
Конфликт произошел в Якутске, куда сибирячка переехала вместе с дочерью. Дочь отдали в местную школу, но отношения с одноклассниками у нее не заладились почти сразу. Сначала мать девочки не согласилась сдавать 3000 рублей на подарки учителю и ученикам. Вместо этого она приобрела подарок от своей дочери самостоятельно. Помимо этого, она оспаривала необходимость покупать рабочие тетради, на что администрация школы не пошла навстречу, что еще больше осложнило отношения с педагогами, сообщает КП-Новосибирск.
Ситуация ухудшилась, когда девочку начали травить одноклассники, высмеивая ее из-за материальных обстоятельств. Одноклассник, сидевший с ней за одной партой, позволял себе грубые комментарии, а в день инцидента стал раскачивать стул. Игнорируя ее просьбы прекратить, мальчик продолжал издевательства, но девочка не выдержала и не ударила его ручкой. Удар пришелся по лбу, стержень повредил сосуд.
После случившегося девочку перевели на домашнее обучение, а ее семья была вынуждена вернуться в Новосибирск. В новой школе у нее не возникло проблем: учителя и одноклассники приняли ее тепло, и, по словам матери, сейчас дочь с удовольствием ходит на уроки.