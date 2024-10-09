Школьница из Новосибирска проткнула однокласснику лоб ручкой

Конфликт произошел в Якутске, куда сибирячка переехала вместе с дочерью. Дочь отдали в местную школу, но отношения с одноклассниками у нее не заладились почти сразу. Сначала мать девочки не согласилась сдавать 3000 рублей на подарки учителю и ученикам. Вместо этого она приобрела подарок от своей дочери самостоятельно. Помимо этого, она оспаривала необходимость покупать рабочие тетради, на что администрация школы не пошла навстречу, что еще больше осложнило отношения с педагогами, сообщает КП-Новосибирск.