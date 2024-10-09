Скандальный новосибирский инспектор ДПС Гусев называет дело против него заказным

Posted 9 октября, 10:56
Published 9 октября, 10:56
Modified 9 октября, 10:58
Updated 9 октября, 10:58
Александр Гусев из отдела ГАИ Мошковского района настаивает — увольнение из полиции его и двух сослуживцев и возбуждение против них уголовного дела — месть системы за историю с гибелью 19-летнего Векила Абдуллаева. Его полицейский случайно застрелил во время задержания три года назад.
Сейчас поводом для преследования стала история о том, что экипаж ДПС, якобы, преследовал школьниц на питбайке, в результате чего мотоцикл перевернулся, девочки получили травмы, а полицейские уехали, не оказав помощи.
В качестве доказательства в деле, рассказывает Гусев, фигурирует запись уличной камеры видеонаблюдения. На ней не видно ни номеров патрульной машины, ни лиц подростков на питбайке. Непонятно даже, где эта запись сделана. Полицейский считает, что эти кадры не имеют никакого отношения к тому, что происходило в Мошковском районе.
А вот принципиальную улику, запись с камеры видеорегистратора, установленного в машине ДПС, следователи изъяли, но ни адвокатам, ни подозреваемым не показывают. А там запечатлено, что питбайков было три, не один. Они сознательно провоцировали полицейский автомобиль на погоню и быстро от него оторвались. В результате экипаж нашел только один брошенный байк, без людей рядом. На этом все и закончилось, уверяет Гусев.
Возможно, говорит инспектор, в тот день действительно было ДТП с девочками на питбайке, но ни он, ни его коллеги об этом ничего не знают и не имеют к этому отношения.
Все трое полицейских обжаловали свое увольнение в суде, пишет издание Infopro54.