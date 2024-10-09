Скандальный новосибирский инспектор ДПС Гусев называет дело против него заказным

А вот принципиальную улику, запись с камеры видеорегистратора, установленного в машине ДПС, следователи изъяли, но ни адвокатам, ни подозреваемым не показывают. А там запечатлено, что питбайков было три, не один. Они сознательно провоцировали полицейский автомобиль на погоню и быстро от него оторвались. В результате экипаж нашел только один брошенный байк, без людей рядом. На этом все и закончилось, уверяет Гусев.