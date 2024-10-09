Спрос на кадры в Новосибирской области вырос на 15%

Однако зарплатная гонка постепенно замедляется, и компании всё чаще применяют другие методы для привлечения и удержания персонала. Так, согласно исследованию Авито Работы, 80% сибиряков отметили, что в их компании есть система бонусов и льгот. По России об этом упомянули 77% участников опроса. Из разнообразных бонусов работающим жителям СФО чаще всего предлагают обучение за счёт компании, полисы ДМС и премии за достижение целей и продаж.