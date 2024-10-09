Тест на психические расстройства и отклонения — когда бежать к психологу

Ментальное здоровье — это важная часть нашего общего состояния, и забота о нем так же важна, как и физическое здоровье. Иногда мы можем чувствовать тревогу, грусть или апатию, и это может быть обычной частью жизни, но иногда такие чувства могут быть признаками более серьёзных психологических проблем. Этот тест поможет вам оценить, есть ли у вас возможные признаки психических расстройств. Однако помните: тест носит информационный характер и не заменяет профессиональную диагностику. Если у вас возникли сомнения, обязательно обратитесь к специалисту.