Тест на психические расстройства и отклонения — когда бежать к психологу

Posted 9 октября, 14:38
Published 9 октября, 14:38
Modified 9 октября, 16:11
Updated 9 октября, 16:11
Ментальное здоровье — это важная часть нашего общего состояния, и забота о нем так же важна, как и физическое здоровье. Иногда мы можем чувствовать тревогу, грусть или апатию, и это может быть обычной частью жизни, но иногда такие чувства могут быть признаками более серьёзных психологических проблем. Этот тест поможет вам оценить, есть ли у вас возможные признаки психических расстройств. Однако помните: тест носит информационный характер и не заменяет профессиональную диагностику. Если у вас возникли сомнения, обязательно обратитесь к специалисту.
Каждый ответ a посчитайте как 1 балл, b — 2 балла, c — 3 балла, d — 4 балла. Сумируйте все ответы и сравните с результатами ниже.
0-10 баллов:
Ваше ментальное здоровье находится в норме, и симптомы психических расстройств у вас практически отсутствуют. Однако не забывайте уделять внимание своему эмоциональному состоянию, избегайте стресса и берегите себя.
11-20 баллов:
У вас могут быть отдельные признаки эмоционального или психологического напряжения, но они пока не являются серьёзной проблемой. Попробуйте больше отдыхать, заботиться о своём благополучии, и если состояние ухудшится — обратитесь к специалисту.
21-30 баллов:
Возможно, вы переживаете трудный период и сталкиваетесь с психологическими трудностями. Эти симптомы могут указывать на развивающееся расстройство. Рекомендуем поговорить с психологом, чтобы разобраться в своих переживаниях и не допустить ухудшения.
31-40 баллов:
Ваше состояние вызывает серьёзные опасения. Симптомы, которые вы испытываете, могут свидетельствовать о наличии психических расстройств. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к психотерапевту или психиатру для детальной консультации и помощи.
Важно: Этот тест не заменяет профессиональную диагностику. Если вы испытываете тревогу, подавленность или другие симптомы, мешающие нормальной жизни, обратитесь за помощью к специалисту.