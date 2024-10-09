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Posted 9 октября, 14:38

Published 9 октября, 14:38

Modified 9 октября, 16:11

Updated 9 октября, 16:11

Осенью возникает чувство апатии

Тест на психические расстройства и отклонения — когда бежать к психологу

9 октября 2024, 14:38
Фото: 1MI
Осенью возникает чувство апатии
С наступлением осени обостряются некоторые психические расстройства. К Всемирному дню психического здоровья 10 октября пройдите тест, который позволит понять, нужна ли вам помощь.

Ментальное здоровье — это важная часть нашего общего состояния, и забота о нем так же важна, как и физическое здоровье. Иногда мы можем чувствовать тревогу, грусть или апатию, и это может быть обычной частью жизни, но иногда такие чувства могут быть признаками более серьёзных психологических проблем. Этот тест поможет вам оценить, есть ли у вас возможные признаки психических расстройств. Однако помните: тест носит информационный характер и не заменяет профессиональную диагностику. Если у вас возникли сомнения, обязательно обратитесь к специалисту.

1. Как часто вы чувствуете постоянную усталость, даже если хорошо выспались?
Проголосовало: 0 чел.
2. Замечали ли вы за собой сильные колебания настроения без видимых причин?
Проголосовало: 0 чел.
3. Как часто вам трудно сконцентрироваться на задачах или держать мысли в порядке?
Проголосовало: 0 чел.
4. Бывают ли у вас мысли о том, что вы не справляетесь с жизненными ситуациями или вам сложно что-то контролировать?
Проголосовало: 0 чел.
5. Как вы спите в последнее время?
Проголосовало: 0 чел.
6. Ощущаете ли вы тревогу или страх без явной причины?
Проголосовало: 0 чел.
7. Бывают ли у вас навязчивые мысли, от которых трудно избавиться?
Проголосовало: 0 чел.
8. Как вы справляетесь с чувством грусти или безысходности?
Проголосовало: 0 чел.
9. Испытываете ли вы желание изолироваться от людей и избегать общения?
Проголосовало: 0 чел.
10. Бывают ли у вас неконтролируемые приступы гнева или раздражения?
Проголосовало: 1 чел.

Как подсчитать результаты

Каждый ответ a посчитайте как 1 балл, b — 2 балла, c — 3 балла, d — 4 балла. Сумируйте все ответы и сравните с результатами ниже.

Описание результатов

0-10 баллов:

Ваше ментальное здоровье находится в норме, и симптомы психических расстройств у вас практически отсутствуют. Однако не забывайте уделять внимание своему эмоциональному состоянию, избегайте стресса и берегите себя.

11-20 баллов:

У вас могут быть отдельные признаки эмоционального или психологического напряжения, но они пока не являются серьёзной проблемой. Попробуйте больше отдыхать, заботиться о своём благополучии, и если состояние ухудшится — обратитесь к специалисту.

21-30 баллов:

Возможно, вы переживаете трудный период и сталкиваетесь с психологическими трудностями. Эти симптомы могут указывать на развивающееся расстройство. Рекомендуем поговорить с психологом, чтобы разобраться в своих переживаниях и не допустить ухудшения.

31-40 баллов:

Ваше состояние вызывает серьёзные опасения. Симптомы, которые вы испытываете, могут свидетельствовать о наличии психических расстройств. Мы настоятельно рекомендуем вам обратиться к психотерапевту или психиатру для детальной консультации и помощи.

Важно: Этот тест не заменяет профессиональную диагностику. Если вы испытываете тревогу, подавленность или другие симптомы, мешающие нормальной жизни, обратитесь за помощью к специалисту.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Здоровье#Эмоции#Опросы#Психология#Ментальное здоровье
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