Уникальную добавку к топливу из попутного газа изобрели ученые — что она даст

Posted 9 октября, 11:35
Published 9 октября, 11:35
Modified 9 октября, 11:37
Updated 9 октября, 11:37
В Новосибирске ученые из технического университета в процессе решения проблемы с избавлением от получаемого при добычи нефти попутного газа придумали полезную добавку к топливу для самых разнообразных видов двигателей, значительно улучшающую их работу. Известно, что попутный газ, в основном состоящий из метана, отрицательно действует на экологию и является не последней причиной глобального потепления.
В университете применили для утилизации газа принцип синтеза катализаторов. В итоге нефтяной газ, в основном состоящий из метана, удалось разделить на водород и углеродные наноматериалы. По словам сотрудника НГТУ, доктора химических наук Александра Баннова, наноматериалы тоже можно использовать с пользой. Они способны сделать более прочными многие материалы, кроме того, их можно использовать в суперконденсаторах и аккумуляторах.
Сложнейшее исследование новосибирских ученых было успешно реализовано благодаря средствам, выделенным Российским научным фондом. Информация о разработке уже опубликована в научных журналах мира, рассказали в пресс-службе НГТУ НЭТИ.
Напомним, жителей Новосибирска предупредили о симптомах лихорадки Марбурга.