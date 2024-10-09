Уникальную добавку к топливу из попутного газа изобрели ученые — что она даст

В университете применили для утилизации газа принцип синтеза катализаторов. В итоге нефтяной газ, в основном состоящий из метана, удалось разделить на водород и углеродные наноматериалы. По словам сотрудника НГТУ, доктора химических наук Александра Баннова, наноматериалы тоже можно использовать с пользой. Они способны сделать более прочными многие материалы, кроме того, их можно использовать в суперконденсаторах и аккумуляторах.