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Posted 9 октября, 11:35

Published 9 октября, 11:35

Modified 9 октября, 11:37

Updated 9 октября, 11:37

В Новосибирске изобрели добавку к топливу

Уникальную добавку к топливу из попутного газа изобрели ученые — что она даст

9 октября 2024, 11:35
Фото: 1MI
В Новосибирске изобрели добавку к топливу

Уникальную добавку к топливу из попутного газа изобрели ученые из Новосибирска

В Новосибирске ученые предложили перерабатывать попутный нефтяной газ в полезную добавку к топливу, следует из сообщения пресс-службы НГТУ НЭТИ.

В Новосибирске ученые из технического университета в процессе решения проблемы с избавлением от получаемого при добычи нефти попутного газа придумали полезную добавку к топливу для самых разнообразных видов двигателей, значительно улучшающую их работу. Известно, что попутный газ, в основном состоящий из метана, отрицательно действует на экологию и является не последней причиной глобального потепления.

В университете применили для утилизации газа принцип синтеза катализаторов. В итоге нефтяной газ, в основном состоящий из метана, удалось разделить на водород и углеродные наноматериалы. По словам сотрудника НГТУ, доктора химических наук Александра Баннова, наноматериалы тоже можно использовать с пользой. Они способны сделать более прочными многие материалы, кроме того, их можно использовать в суперконденсаторах и аккумуляторах.

Сложнейшее исследование новосибирских ученых было успешно реализовано благодаря средствам, выделенным Российским научным фондом. Информация о разработке уже опубликована в научных журналах мира, рассказали в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Напомним, жителей Новосибирска предупредили о симптомах лихорадки Марбурга.

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#Юрий Фомиченко#Экология#Наука#Топливо#Газ#Утилизация#Наноматериалы#Катализаторы
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