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Posted 9 октября, 13:59

Published 9 октября, 13:59

Modified 9 октября, 14:01

Updated 9 октября, 14:01

Ушел из жизни бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов

Ушел из жизни бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов

9 октября 2024, 13:59
Фото: совет депутатов Новосибирска
9 октября 2024 года стало известно о кончине Виктора Воронова, бывшего первого вице-мэра Новосибирска. Ему было 72 года.

Виктор Александрович Воронов на протяжении своей карьеры занимал множество постов. Он работал в качестве первого заместителя генерального директора Сибирского аграрного холдинга, руководил заводом «Сибэлектротяжмаш», а также возглавлял администрацию Кировского района.

Как вспоминают бывшие коллеги, его называли человеком огромной эрудиции и острого ума, настоящим русским интеллигентом, который был сдержанным, порядочным и обязательным. Депутаты Совета депутатов Новосибирска подчеркнули, что Воронов был опытным руководителем и настоящим профессионалом, сыгравшим важную роль в развитии города в непростые 90-е годы.

Сегодня также стало известно о кончине профессора НГМУ Павла Железного. Следствие полагает, что он мог свести счеты с жизнью Ему было 76 лет.

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