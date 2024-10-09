Ушел из жизни бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов

Как вспоминают бывшие коллеги, его называли человеком огромной эрудиции и острого ума, настоящим русским интеллигентом, который был сдержанным, порядочным и обязательным. Депутаты Совета депутатов Новосибирска подчеркнули, что Воронов был опытным руководителем и настоящим профессионалом, сыгравшим важную роль в развитии города в непростые 90-е годы.