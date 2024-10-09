Ушел из жизни бывший вице-мэр Новосибирска Виктор Воронов

Posted 9 октября, 13:59
Published 9 октября, 13:59
Modified 9 октября, 14:01
Updated 9 октября, 14:01
Виктор Александрович Воронов на протяжении своей карьеры занимал множество постов. Он работал в качестве первого заместителя генерального директора Сибирского аграрного холдинга, руководил заводом «Сибэлектротяжмаш», а также возглавлял администрацию Кировского района.
Как вспоминают бывшие коллеги, его называли человеком огромной эрудиции и острого ума, настоящим русским интеллигентом, который был сдержанным, порядочным и обязательным. Депутаты Совета депутатов Новосибирска подчеркнули, что Воронов был опытным руководителем и настоящим профессионалом, сыгравшим важную роль в развитии города в непростые 90-е годы.
Сегодня также стало известно о кончине профессора НГМУ Павла Железного. Следствие полагает, что он мог свести счеты с жизнью Ему было 76 лет.