В Новосибирске участились случаи «немой» пневмонии — болезнь сложно диагностировать

Posted 9 октября, 01:09
Published 9 октября, 01:09
Modified 9 октября, 01:11
Updated 9 октября, 01:11
Врачи все чаще сталкиваются с так называемой «немой» пневмонией, которая протекает без типичных симптомов, таких как кашель или хрипы в лёгких. Более того, рентгеновские снимки часто не показывают воспаления, что усложняет диагностику.
По словам эпидемиолога Якова Новоселова в разговоре с КП-Новосибирск, такая пневмония может быть осложнением после гриппа или COVID-19. Врач рекомендует обращать внимание на непрямые признаки — ночную потливость, повышение температуры и упадок сил. Диагностику лучше проводить с помощью компьютерной томографии (КТ), которая даёт более точную картину. Ранее, во время пандемии COVID-19, рентген также не всегда выявлял пневмонию, что затрудняло лечение.
Особенно опасна эта ситуация тем, что больные часто продолжают вести активный образ жизни, не придавая значения симптомам. Это приводит к росту заболеваемости и тяжёлых случаев, особенно среди детей и подростков.