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Posted 9 октября, 01:09

Published 9 октября, 01:09

Modified 9 октября, 01:11

Updated 9 октября, 01:11

В Новосибирске выросла заболеваемость на фоне похолодания

В Новосибирске участились случаи «немой» пневмонии — болезнь сложно диагностировать

9 октября 2024, 01:09
Фото: 1MI
В Новосибирске выросла заболеваемость на фоне похолодания

Всплеск случаев «немой» пневмонии фиксируют в Новосибирске

Сезон простудных заболеваний в Новосибирске ознаменовался не только ростом ОРВИ, но и увеличением числа случаев пневмонии, сообщают врачи.

Врачи все чаще сталкиваются с так называемой «немой» пневмонией, которая протекает без типичных симптомов, таких как кашель или хрипы в лёгких. Более того, рентгеновские снимки часто не показывают воспаления, что усложняет диагностику.

По словам эпидемиолога Якова Новоселова в разговоре с КП-Новосибирск, такая пневмония может быть осложнением после гриппа или COVID-19. Врач рекомендует обращать внимание на непрямые признаки — ночную потливость, повышение температуры и упадок сил. Диагностику лучше проводить с помощью компьютерной томографии (КТ), которая даёт более точную картину. Ранее, во время пандемии COVID-19, рентген также не всегда выявлял пневмонию, что затрудняло лечение.

Особенно опасна эта ситуация тем, что больные часто продолжают вести активный образ жизни, не придавая значения симптомам. Это приводит к росту заболеваемости и тяжёлых случаев, особенно среди детей и подростков.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск#ОРВИ#Грипп#Здоровье#Заболеваемость#Пневмония
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