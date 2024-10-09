В Новосибирске участились случаи «немой» пневмонии — болезнь сложно диагностировать

По словам эпидемиолога Якова Новоселова в разговоре с КП-Новосибирск, такая пневмония может быть осложнением после гриппа или COVID-19. Врач рекомендует обращать внимание на непрямые признаки — ночную потливость, повышение температуры и упадок сил. Диагностику лучше проводить с помощью компьютерной томографии (КТ), которая даёт более точную картину. Ранее, во время пандемии COVID-19, рентген также не всегда выявлял пневмонию, что затрудняло лечение.