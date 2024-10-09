Видео: В Новосибирске неизвестные ограбили ломбард и скрылись

Posted 9 октября, 03:19
Published 9 октября, 03:19
Modified 9 октября, 03:21
Updated 9 октября, 03:21
В Калининском районе Новосибирска двое неизвестных ограбили работающий в ТЦ «Район» ломбард, их добычей стал ассортимент ювелирного отдела. Налет был совершен вечером во вторник, 8 октября.
По словам очевидцев, мужчины для маскировки надели темные очки и медицинские маски. Чтобы дезориентировать сотрудников ломбарда, нападавшие распылили в помещении слезоточивый газ. Они достаточно быстро уложили драгоценности в сумку и спешно покинули торговый центр.
В пресс-службе областного полицейского управления рассказали, что в данный момент идут идет активный розыск злоумышленников.
Напомним, в Новосибирской области устанавливаются причины гибели 11-летней девочки из села Новобибеево.