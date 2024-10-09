atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 03:19

Published 9 октября, 03:19

Modified 9 октября, 03:21

Updated 9 октября, 03:21

В Новосибирске ограбили ломбард

Видео: В Новосибирске неизвестные ограбили ломбард и скрылись

9 октября 2024, 03:19
Фото: 1MI
В Новосибирске ограбили ломбард

В Новосибирске неизвестные ограбили ломбард и скрылись

В Новосибирске неизвестные в масках ограбили ломбард и скрылись, налетчиков разыскивают, сообщили в полиции города.

В Калининском районе Новосибирска двое неизвестных ограбили работающий в ТЦ «Район» ломбард, их добычей стал ассортимент ювелирного отдела. Налет был совершен вечером во вторник, 8 октября.

По словам очевидцев, мужчины для маскировки надели темные очки и медицинские маски. Чтобы дезориентировать сотрудников ломбарда, нападавшие распылили в помещении слезоточивый газ. Они достаточно быстро уложили драгоценности в сумку и спешно покинули торговый центр.

В пресс-службе областного полицейского управления рассказали, что в данный момент идут идет активный розыск злоумышленников.

Напомним, в Новосибирской области устанавливаются причины гибели 11-летней девочки из села Новобибеево.

Режим повышенной готовности вводят в Новосибирске — что произошло
Узнать подробнее
Читайте также:
Волонтеры из Новосибирска едва не погибли в аварииПолицейского в Новосибирске обвинили во взяточничестве — сколько и за что он бралУ наркоторговца из Новосибирска изъяли 4 килограмма запрещенных веществ
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Калининский район#Ограбление#Ломбард#Ювелирные изделия#Слезоточивый газ
Подпишитесь