Видео: В Новосибирске неизвестные ограбили ломбард и скрылись

По словам очевидцев, мужчины для маскировки надели темные очки и медицинские маски. Чтобы дезориентировать сотрудников ломбарда, нападавшие распылили в помещении слезоточивый газ. Они достаточно быстро уложили драгоценности в сумку и спешно покинули торговый центр.