Волонтеры из Новосибирска едва не погибли в аварии

Posted 9 октября, 00:57
Published 9 октября, 00:57
Modified 9 октября, 00:59
Updated 9 октября, 00:59
Во время командировки в Таштагол волонтеры из Новосибирска попали в страшную аварию, о чем они сами рассказал в группе «ГБР_ZOO_НСК». На внедорожнике RAV4 отказала электроника, из-за чего машину развернуло на встречную полосу и выбросило в кювет. Автомобиль трижды перевернулся, после чего упал на бок. Очевидцы, увидев страшные кувырки машины, были уверены в худшем, но к удивлению всех, волонтеры Стася и Аля чудом остались живы.
Несмотря на серьезные травмы — ушибы, сотрясение мозга и повреждения шеи — общественники все же доставили машину в Новосибирск на эвакуаторе. Подписчики в социальных сетях выразили восхищение их стойкостью и пожелали скорейшего выздоровления. При этом сами волонтеры на период восстановления попросили не беспокоить их по поводу отлова животных.