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Posted 9 октября, 00:57

Published 9 октября, 00:57

Modified 9 октября, 00:59

Updated 9 октября, 00:59

Кадры аварии

Волонтеры из Новосибирска едва не погибли в аварии

9 октября 2024, 00:57
Фото: ГБР_ZOO_НСК
Кадры аварии

Новосибирские зооволонтеры чудом выжили в жестком ДТП в Кузбассе

Из-за отказа электроники две девушки чуть не погибли в ДТП по дороге в Кемеровскую область.

Во время командировки в Таштагол волонтеры из Новосибирска попали в страшную аварию, о чем они сами рассказал в группе «ГБР_ZOO_НСК». На внедорожнике RAV4 отказала электроника, из-за чего машину развернуло на встречную полосу и выбросило в кювет. Автомобиль трижды перевернулся, после чего упал на бок. Очевидцы, увидев страшные кувырки машины, были уверены в худшем, но к удивлению всех, волонтеры Стася и Аля чудом остались живы.

Несмотря на серьезные травмы — ушибы, сотрясение мозга и повреждения шеи — общественники все же доставили машину в Новосибирск на эвакуаторе. Подписчики в социальных сетях выразили восхищение их стойкостью и пожелали скорейшего выздоровления. При этом сами волонтеры на период восстановления попросили не беспокоить их по поводу отлова животных.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Волонтеры#Травмы
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