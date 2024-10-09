Волонтеры из Новосибирска едва не погибли в аварии

Во время командировки в Таштагол волонтеры из Новосибирска попали в страшную аварию, о чем они сами рассказал в группе «ГБР_ZOO_НСК». На внедорожнике RAV4 отказала электроника, из-за чего машину развернуло на встречную полосу и выбросило в кювет. Автомобиль трижды перевернулся, после чего упал на бок. Очевидцы, увидев страшные кувырки машины, были уверены в худшем, но к удивлению всех, волонтеры Стася и Аля чудом остались живы.