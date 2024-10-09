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Posted 9 октября, 11:30

Published 9 октября, 11:30

Modified 9 октября, 11:32

Updated 9 октября, 11:32

Огонь разгорелся в центре города

Вот и покурили: кальян-бар вспыхнул в центре города

9 октября 2024, 11:30
Фото: АСТ-54
Огонь разгорелся в центре города

Кальян-бар загорелся в центре Новосибирска

В кальян-баре на Красном проспекте произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

На Красном проспекте, 22, в Новосибирске произошло возгорание в кальян-баре. По сообщению МЧС, в цоколе административного здания в помещении кухни кафе загорелось масло во фритюре.

На место происшествия были направлены не менее шести пожарных автомобилей. Первые экипажи пожарных прибыли в течение первых трех минут после сообщения о возгорании.

Пожарные быстро ликвидировали возгорание, которое произошло на площади 2 квадратных метра. Специалисты также провели проверку помещений на наличие людей. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались пять человек. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Пожар#МЧС#Кальян-бар
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