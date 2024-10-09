Вот и покурили: кальян-бар вспыхнул в центре города

Пожарные быстро ликвидировали возгорание, которое произошло на площади 2 квадратных метра. Специалисты также провели проверку помещений на наличие людей. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались пять человек. На данный момент информации о пострадавших не поступало.