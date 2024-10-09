Вот и покурили: кальян-бар вспыхнул в центре города

Posted 9 октября, 11:30
Published 9 октября, 11:30
Modified 9 октября, 11:32
Updated 9 октября, 11:32
На Красном проспекте, 22, в Новосибирске произошло возгорание в кальян-баре. По сообщению МЧС, в цоколе административного здания в помещении кухни кафе загорелось масло во фритюре.
На место происшествия были направлены не менее шести пожарных автомобилей. Первые экипажи пожарных прибыли в течение первых трех минут после сообщения о возгорании.
Пожарные быстро ликвидировали возгорание, которое произошло на площади 2 квадратных метра. Специалисты также провели проверку помещений на наличие людей. До прибытия пожарной охраны самостоятельно эвакуировались пять человек. На данный момент информации о пострадавших не поступало.