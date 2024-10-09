За дорогами в Новосибирске будет присматривать «долоктевский» чиновник

До своего нового назначения Валерий Жарков был директором «Городского центра организации дорожного движения». В горадминистрации он начал работать еще в 1992 году, когда занял пост главного инженера и начальника управления заказчика по строительству дорог и коммунальных объектов. В последующие годы Жарков руководил отделом капитального строительства и главным управлением благоустройства и озеленения департамента транспорта и дорог.