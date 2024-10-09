atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 03:28

Published 9 октября, 03:28

Modified 9 октября, 03:30

Updated 9 октября, 03:30

Жарков вернулся в мэрию

За дорогами в Новосибирске будет присматривать «долоктевский» чиновник

9 октября 2024, 03:28
Фото: atas.info/мэрия Новосибирска
Жарков вернулся в мэрию

Валерий Жарков возглавил управление автомобильных дорог Новосибирска

В мэрии Новосибирска новое назначения — Валерий Жарков возглавил управление автомобильных дорог, следует из распоряжения опубликованного на сайте мэрии.

Назначение Жаркова состоялось 8 октября 2024 года, когда мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение. На этой должности Жарков сменил Сергея Эпова, который покинул пост 27 сентября, а позже возглавил МКУ «Гормост».

До своего нового назначения Валерий Жарков был директором «Городского центра организации дорожного движения». В горадминистрации он начал работать еще в 1992 году, когда занял пост главного инженера и начальника управления заказчика по строительству дорог и коммунальных объектов. В последующие годы Жарков руководил отделом капитального строительства и главным управлением благоустройства и озеленения департамента транспорта и дорог.

С 2009 по 2015 год занимал пост заместителя мэра и начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Вместе с экс-мэром Анатолием Локтем он проработал полтора года, после чего покинул администрацию.

Реорганизация ЛДПР: назначен новый глава отделения — что о нем известно
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин назначил бойца СВО из Новосибирска на важную должность в РЖДДепартамент строительства Новосибирска возглавил новый чиновник — что о нем известноБывший директор санатория назначен исполняющим обязанности главы Краснообска
#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Мэрия#Назначение#Гормост
Подпишитесь