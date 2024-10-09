За дорогами в Новосибирске будет присматривать «долоктевский» чиновник

Posted 9 октября, 03:28
Published 9 октября, 03:28
Modified 9 октября, 03:30
Updated 9 октября, 03:30
Назначение Жаркова состоялось 8 октября 2024 года, когда мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение. На этой должности Жарков сменил Сергея Эпова, который покинул пост 27 сентября, а позже возглавил МКУ «Гормост».
До своего нового назначения Валерий Жарков был директором «Городского центра организации дорожного движения». В горадминистрации он начал работать еще в 1992 году, когда занял пост главного инженера и начальника управления заказчика по строительству дорог и коммунальных объектов. В последующие годы Жарков руководил отделом капитального строительства и главным управлением благоустройства и озеленения департамента транспорта и дорог.
С 2009 по 2015 год занимал пост заместителя мэра и начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. Вместе с экс-мэром Анатолием Локтем он проработал полтора года, после чего покинул администрацию.