Ждали рейс 9 часов: S7 вновь оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Posted 9 октября, 02:30
Published 9 октября, 02:30
Modified 9 октября, 02:32
Updated 9 октября, 02:32
Инцидент произошел в июне 2024 года, когда рейс из Новосибирска в Норильск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий в принимающем городе. Пассажирам пришлось ждать вылета больше 9 часов, однако им не предоставили возможность разместиться в гостинице.
Проверка прокуратуры была проведена после жалоб пассажиров, которые ожидали вылета в международном Толмачево. Руководству авиакомпании внесли представление с требованием устранить нарушения и обеспечить соблюдение прав потребителей в дальнейшем. Кроме того, авиакомпанию привлекли к административной по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.
Отметим, что штрафы для новосибирской авиакомпании, кажется, не являются проблемой. S7 регулярно штрафуют за нарушение прав пассажиров: при задержках рейсов гражданам периодически не предоставляют жилье и горячее питание. В сентябре этого года в Толмачево произошла массовая задержка рейсов. Прокуроры сразу подключились к проверке. Авиакомпания была обязана помимо жилья и питания предоставить всю необходимую информацию, средства связи, а также возможность перебронировать билет, вернуть деньги за него и компенсировать убытки.
Авиакомпании также регулярно ловят на овербукинге — когда перевозчик продает билетов больше, чем есть мест в самолете. Ранее мы рассказывали, как с этим бороться и обезопасить себя. За овербукинг компаниям также грозят крупные штрафы, но несмотря на это, они продолжают прибегать к запрещенным хитростям.