Ждали рейс 9 часов: S7 вновь оштрафовали за нарушение прав пассажиров

Отметим, что штрафы для новосибирской авиакомпании, кажется, не являются проблемой. S7 регулярно штрафуют за нарушение прав пассажиров: при задержках рейсов гражданам периодически не предоставляют жилье и горячее питание. В сентябре этого года в Толмачево произошла массовая задержка рейсов. Прокуроры сразу подключились к проверке. Авиакомпания была обязана помимо жилья и питания предоставить всю необходимую информацию, средства связи, а также возможность перебронировать билет, вернуть деньги за него и компенсировать убытки.