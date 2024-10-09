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Posted 9 октября, 02:30

Published 9 октября, 02:30

Modified 9 октября, 02:32

Updated 9 октября, 02:32

Авиакомпания заплатит штраф

Ждали рейс 9 часов: S7 вновь оштрафовали за нарушение прав пассажиров

9 октября 2024, 02:30
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Авиакомпания заплатит штраф

S7 заплатит из-за проблем с гостиницей во время задержки самолета в Новосибирске

Авиакомпанию S7 оштрафовали за нарушение прав пассажиров. Сотни людей ждали рейс 9 часов, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел в июне 2024 года, когда рейс из Новосибирска в Норильск был отложен из-за неблагоприятных погодных условий в принимающем городе. Пассажирам пришлось ждать вылета больше 9 часов, однако им не предоставили возможность разместиться в гостинице.

Проверка прокуратуры была проведена после жалоб пассажиров, которые ожидали вылета в международном Толмачево. Руководству авиакомпании внесли представление с требованием устранить нарушения и обеспечить соблюдение прав потребителей в дальнейшем. Кроме того, авиакомпанию привлекли к административной по статье «Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов», и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Отметим, что штрафы для новосибирской авиакомпании, кажется, не являются проблемой. S7 регулярно штрафуют за нарушение прав пассажиров: при задержках рейсов гражданам периодически не предоставляют жилье и горячее питание. В сентябре этого года в Толмачево произошла массовая задержка рейсов. Прокуроры сразу подключились к проверке. Авиакомпания была обязана помимо жилья и питания предоставить всю необходимую информацию, средства связи, а также возможность перебронировать билет, вернуть деньги за него и компенсировать убытки.

Авиакомпании также регулярно ловят на овербукинге — когда перевозчик продает билетов больше, чем есть мест в самолете. Ранее мы рассказывали, как с этим бороться и обезопасить себя. За овербукинг компаниям также грозят крупные штрафы, но несмотря на это, они продолжают прибегать к запрещенным хитростям.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Толмачево#S7#Авиакомпания#Вылет
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