Звезду ТВ из Новосибирской области осудили на 15 лет за двойное убийство

Согласно материалам дела, трагедия произошла в ноябре 2023 года в Болотном, где Боярова и ее сожитель Александром Бруско пришли в гости к знакомым. Во время застолья между ними и хозяевами квартиры вспыхнул конфликт, корни которого уходили в давние обиды. В ходе ссоры Анастасия, используя фарфоровую кружку и нож, нанесла смертельные ранения хозяйке дома и мужчине, который пришёл ей на помощь. Бруско активно поддерживал ее в этом. После совершения преступления они попытались скрыть следы, похитив мобильные телефоны жертв и инсценировав ограбление.