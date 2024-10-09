Звезду ТВ из Новосибирской области осудили на 15 лет за двойное убийство

Posted 9 октября, 04:43
Published 9 октября, 04:43
Modified 9 октября, 04:45
Updated 9 октября, 04:45
Анастасия Боярова известна как участница одного из выпусков ток-шоу на НТВ, где она рассказала о своей личной истории. В деревне, где жила Боярова, ее знали как женщину, у которой были серьезные проблемами с алкоголем и ненадлежащим поведением. На фоне этого возникали проблемы с детьми, они часто оставались без присмотра.
В одном из эфиров женщина даже уверяла, что будет бороться за своих детей, но реальность оказалась иной. Меньше чем через месяц после ее появления на экранах, она вновь оказалась в центре скандала, который завершился двойным убийством.
Согласно материалам дела, трагедия произошла в ноябре 2023 года в Болотном, где Боярова и ее сожитель Александром Бруско пришли в гости к знакомым. Во время застолья между ними и хозяевами квартиры вспыхнул конфликт, корни которого уходили в давние обиды. В ходе ссоры Анастасия, используя фарфоровую кружку и нож, нанесла смертельные ранения хозяйке дома и мужчине, который пришёл ей на помощь. Бруско активно поддерживал ее в этом. После совершения преступления они попытались скрыть следы, похитив мобильные телефоны жертв и инсценировав ограбление.
Но злоумышленников поймали. В итоге суд приговорил Анастасию Боярову к 15 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, в то время как Бруско получил 15 лет в колонии строгого режима. К этому сроку для Бояровой добавлено неотбытое наказание по предыдущей судимости.
Кроме того, с осужденных взыскана сумма почти в 2 миллиона рублей в пользу родственников погибших, которая включает компенсацию морального вреда и расходы на похороны. Дети Анастасии Бояровой были переданы под опеку органов опеки, а сама осужденная отказалась давать комментарии журналистам.