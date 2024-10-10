3 миллиона рублей задолжала фирма своим сотрудникам в Новосибирске

Posted 10 октября, 03:28
Published 10 октября, 03:28
Modified 10 октября, 03:30
Updated 10 октября, 03:30
В Новосибирске компания «Авангард» выплатила своим сотрудникам три миллиона рублей задолженности по зарплате. Также 34 работника получили 350 тысяч рублей на всех в виде компенсации, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
Известно, что руководство занимающейся торговой деятельностью фирмы не платило получку людям полгода — с апреля по август нынешнего года.
После жалобы в прокуратуру, из надзорного ведомства главе компании пришло представление, а в отношении одного из сотрудников возбудили административное дело.
Напомним, четыре тысячи мигрантов не смогли остаться в Новосибирской области.