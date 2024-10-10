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Posted 10 октября, 03:28

Published 10 октября, 03:28

Modified 10 октября, 03:30

Updated 10 октября, 03:30

Три миллиона задолжала по зарплате компания в Новосибирске

3 миллиона рублей задолжала фирма своим сотрудникам в Новосибирске

10 октября 2024, 03:28
Фото: 1MI
Три миллиона задолжала по зарплате компания в Новосибирске
В Новосибирске коммерческая компания только после вмешательства прокуратуры выдала зарплату сотрудникам, следует из сообщения пресс-службы надзорного ведомства.

В Новосибирске компания «Авангард» выплатила своим сотрудникам три миллиона рублей задолженности по зарплате. Также 34 работника получили 350 тысяч рублей на всех в виде компенсации, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Известно, что руководство занимающейся торговой деятельностью фирмы не платило получку людям полгода — с апреля по август нынешнего года.

После жалобы в прокуратуру, из надзорного ведомства главе компании пришло представление, а в отношении одного из сотрудников возбудили административное дело.

Напомним, четыре тысячи мигрантов не смогли остаться в Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Компенсация#Зарплата#Авангард#Задолженность
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