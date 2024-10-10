4 млн рублей на кофе дали студентам из Новосибирска

Posted 10 октября, 08:59
Published 10 октября, 08:59
Modified 10 октября, 09:01
Updated 10 октября, 09:01
В Новосибирске команда студентов НГУ получила четыре миллиона рублей от Фонда содействия инновациям на развитие телеграм-бота. Как рассказали разработчики, идея неожиданно пришла им в головы в очереди за кофе в одной из университетских кофеен.
С помощью бота можно заранее заказать кофе, оплатить его и подойти за стаканом после получения уведомления. Проект был реализован в свободное время и после получения гранта авторы решили расширить команду и заняться развитием бота.
У «кофейного бота» появится полноценный интерфейс, а кофейни получат дополнительные инструменты для повышения продаж и улучшения сервиса. Авторы проекта планируют также расширить географию и запустить его в Омске и Тюмени.
Весной на акселераторе «А: СТАРТ» студенты получили право стать резидентами Академпарка и были признаны авторами лучшего стартапа, рассказали в пресс-службе НГУ.
Напомним, в Новосибирске ученые придумали, как получать из попутного газа полезную добавку к топливу.