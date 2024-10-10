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Posted 10 октября, 08:59

Published 10 октября, 08:59

Modified 10 октября, 09:01

Updated 10 октября, 09:01

В Новосибирске появился «кофейный бот»

4 млн рублей на кофе дали студентам из Новосибирска

10 октября 2024, 08:59
Фото: 1MI
В Новосибирске появился «кофейный бот»
В Новосибирске студенты НГУ придумали в очереди за кофе телеграм-бот, получивший внушительный грант, следует из сообщения пресс-службы университета.

В Новосибирске команда студентов НГУ получила четыре миллиона рублей от Фонда содействия инновациям на развитие телеграм-бота. Как рассказали разработчики, идея неожиданно пришла им в головы в очереди за кофе в одной из университетских кофеен.

С помощью бота можно заранее заказать кофе, оплатить его и подойти за стаканом после получения уведомления. Проект был реализован в свободное время и после получения гранта авторы решили расширить команду и заняться развитием бота.

У «кофейного бота» появится полноценный интерфейс, а кофейни получат дополнительные инструменты для повышения продаж и улучшения сервиса. Авторы проекта планируют также расширить географию и запустить его в Омске и Тюмени.

Весной на акселераторе «А: СТАРТ» студенты получили право стать резидентами Академпарка и были признаны авторами лучшего стартапа, рассказали в пресс-службе НГУ.

Напомним, в Новосибирске ученые придумали, как получать из попутного газа полезную добавку к топливу.

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#Юрий Фомиченко#Общество#НГУ#Телеграм-бот#Cloffer
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