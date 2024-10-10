Четыре тысячи мигрантов получили запрет на въезд в Новосибирскую область

Posted 10 октября, 01:50
Published 10 октября, 01:50
Modified 10 октября, 01:52
Updated 10 октября, 01:52
По его словам, ужесточение проверок на территории области привело к увеличению числа выявленных нарушителей миграционного законодательства. За 2024 год в регион прибыли свыше 270 000 иностранных граждан, из которых более 2000 были принудительно выдворены за нарушение установленных правил пребывания.
Наибольшее количество депортированных — это граждане Узбекистана (1200 человек) и Таджикистана (512 человек). Наибольшее число правонарушений было зафиксировано в Хилокском жилом массиве, где обнаружили 424 нелегальных мигранта. Этот район стал своеобразным «гетто» для мигрантов из Средней Азии, что привлекает особое внимание правоохранительных органов.
В 2024 году заметно увеличилось число случаев депортации. В начале октября в метро Новосибирска задержали двух мигранток, нарушивших правила пребывания на территории России. Благодаря системе распознавания лиц «Безопасный город», сотрудники полиции обнаружили женщин, ранее уже выдворенных из страны. Особенно сложно ситуация обстоит в жилых массивах, таких как Хилокский в Новосибирске, который стал своего рода «гетто» для мигрантов. По словам прокурора, в жилмассиве пришлось закрыть шесть нелегальных ночлежек для мигрантов.