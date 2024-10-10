Четыре тысячи мигрантов получили запрет на въезд в Новосибирскую область

В 2024 году заметно увеличилось число случаев депортации. В начале октября в метро Новосибирска задержали двух мигранток, нарушивших правила пребывания на территории России. Благодаря системе распознавания лиц «Безопасный город», сотрудники полиции обнаружили женщин, ранее уже выдворенных из страны. Особенно сложно ситуация обстоит в жилых массивах, таких как Хилокский в Новосибирске, который стал своего рода «гетто» для мигрантов. По словам прокурора, в жилмассиве пришлось закрыть шесть нелегальных ночлежек для мигрантов.