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Posted 10 октября, 01:50

Published 10 октября, 01:50

Modified 10 октября, 01:52

Updated 10 октября, 01:52

Работа с нелегальными мигрантами усилилась в Новосибирской области

Четыре тысячи мигрантов получили запрет на въезд в Новосибирскую область

10 октября 2024, 01:50
Фото: Изображение Midjourney
Работа с нелегальными мигрантами усилилась в Новосибирской области
С начала 2024 года въезд в Новосибирскую область был запрещен для 4000 мигрантов, тогда как в прошлом году этот показатель составлял около 1500-1600 человек. Данную информацию предоставил заместитель прокурора региона Александр Рудя.

По его словам, ужесточение проверок на территории области привело к увеличению числа выявленных нарушителей миграционного законодательства. За 2024 год в регион прибыли свыше 270 000 иностранных граждан, из которых более 2000 были принудительно выдворены за нарушение установленных правил пребывания.

Наибольшее количество депортированных — это граждане Узбекистана (1200 человек) и Таджикистана (512 человек). Наибольшее число правонарушений было зафиксировано в Хилокском жилом массиве, где обнаружили 424 нелегальных мигранта. Этот район стал своеобразным «гетто» для мигрантов из Средней Азии, что привлекает особое внимание правоохранительных органов.

В 2024 году заметно увеличилось число случаев депортации. В начале октября в метро Новосибирска задержали двух мигранток, нарушивших правила пребывания на территории России. Благодаря системе распознавания лиц «Безопасный город», сотрудники полиции обнаружили женщин, ранее уже выдворенных из страны. Особенно сложно ситуация обстоит в жилых массивах, таких как Хилокский в Новосибирске, который стал своего рода «гетто» для мигрантов. По словам прокурора, в жилмассиве пришлось закрыть шесть нелегальных ночлежек для мигрантов.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Полиция#Мигранты#Прокурор#Депортация#Хилокский жилмассив
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