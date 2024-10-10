Чиновник из Новосибирской области выписал себе премий на сотни тысяч рублей

Posted 10 октября, 06:10
Published 10 октября, 06:10
Modified 10 октября, 06:12
Updated 10 октября, 06:12
Председатель Совета депутатов города Искитим Новосибирской области Юрий Мартынов регулярно выписывал себе денежные поощрения из местного бюджета. Обычно дополнительные выплаты были приурочены к различным праздничным датам, в частности, в 2021 году Мартынов премировал себя по случаю Международного женского дня 8 марта. Такая практика существовала, как минимум, с 2018 года, следует из документов, подписанных Мартыновым, которые оказались в распоряжении общественников.
«Выписывал себе премии в размере оклада. Общая сумма списания около 400 тысяч рублей за несколько лет. Превышал фонд оплаты труда Совета депутатов неоднократно, который берется из нашего бюджета», — рассказал редакции Atas.Info гражданский активист Артем Фролов.
Деятельность Юрия Мартынова изучал Следственный комитет, факт нарушений был установлен, однако в возбуждении уголовного дела было отказано. По информации источников редакции, глава горсовета добровольно частично погасил ущерб, который нанес бюджету.
Между тем, материалы проверки, которую проводил Следком, сейчас изучает прокуратура Новосибирской области. Надзорному ведомству предстоит дать оценку правомочности отказа в возбуждении дела.
Сам Юрий Мартынов комментировать ситуацию отказался.
Ранее в Искитиме разразился скандал вокруг попытки бывшего чиновника, заподозренного в наркомании, баллотироваться в Молодежный парламент.