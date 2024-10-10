Чиновник из Новосибирской области выписал себе премий на сотни тысяч рублей

Председатель Совета депутатов города Искитим Новосибирской области Юрий Мартынов регулярно выписывал себе денежные поощрения из местного бюджета. Обычно дополнительные выплаты были приурочены к различным праздничным датам, в частности, в 2021 году Мартынов премировал себя по случаю Международного женского дня 8 марта. Такая практика существовала, как минимум, с 2018 года, следует из документов, подписанных Мартыновым, которые оказались в распоряжении общественников.