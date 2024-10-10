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Posted 10 октября, 20:47

Published 10 октября, 20:47

Modified 10 октября, 20:47

Updated 10 октября, 20:47

11 октября считается Днем Харитона Исповедника

Харитон Исповедник 11 октября: что категорически нельзя делать в этот день

10 октября 2024, 20:47
Фото: Икона
11 октября считается Днем Харитона Исповедника

Жителям Новосибирска рссказали о приметах в день Харитона Исповедника 11 октября

11 октября в православной традиции отмечается день Харитона Исповедника, епископа Иконийского, чья жизнь стала образцом стойкости в вере и преданности Богу.

Этот святой жил в IV веке в Иконии (ныне Турция) и пострадал от гонений при правлении императора Аврелиана, пережив пытки и заключение. Харитон был освобождён после смерти императора и посвятил свою жизнь монашескому подвигу, основав несколько лавр, которые стали духовными центрами в Иудейской пустыне.

Кем был святой Харитон?

Харитон Исповедник, благодаря которому возникли несколько монастырей, считается важным святым православной церкви. После того, как его освободили из тюрьмы, он направился в Иерусалим, но по дороге попал в плен к разбойникам. В одном из логовищ разбойников его спасла змея, отравившая вино ядом, после чего разбойники погибли. Этот случай Харитон воспринял как знак Божьего покровительства, и на месте пещеры он основал монашескую обитель — Фаранскую лавру. Харитон продолжал создавать монастыри, и предчувствуя свою кончину, вернулся в Фаранскую лавру, где и был похоронен.

Харитон ИсповедникХаритон Исповедник
Харитон Исповедник. Фото: Икона

Народные традиции и приметы на Харитонов день

11 октября традиционно считался непростым днем. В народе этот день именовали как «Харитон — в избе урон», и люди старались провести его спокойно, дома, чтобы избежать неприятностей.

Что можно делать 11 октября:

  • Провести день дома. Считается, что это помогает избежать дурного глаза и других неприятностей.
  • Печь пироги. Этот день был особенно подходящим для выпечки.
  • Заключить брачный союз. В народе считалось, что этот день хорош для тех, кто уже долго живет вместе, но официально не зарегистрировал отношения.

Чего нельзя делать 11 октября:

  • Выходить из дома без необходимости. Это может навлечь на себя зло или сглаз.
  • Убирать в доме. Особенно нельзя выметать мусор — это может привлечь несчастья.
  • Есть ягоды. Согласно поверьям, это может привести к отравлению.
  • Обманывать и жаловаться на жизнь. В этот день важно избегать негативных эмоций и неправды.
  • Начинать новые дела. Всё, что начато в этот день, может пойти не так.
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Приметы на Харитонов день

  • Если в этот день ветер с юга, зима будет мягкой и короткой.
  • Если листья падают на землю тыльной стороной вверх — будет хороший урожай в следующем году.
  • Если куры нахохлились — это к похолоданию.

Харитонов день знаменует окончание осенних сельскохозяйственных работ и переход к подготовке к зиме. В этот день лучше всего остаться дома, провести время с семьей, избегать больших скоплений людей и не начинать никаких новых дел.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Традиции#Народные приметы
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