Харитон Исповедник 11 октября: что категорически нельзя делать в этот день

Харитон Исповедник, благодаря которому возникли несколько монастырей, считается важным святым православной церкви. После того, как его освободили из тюрьмы, он направился в Иерусалим, но по дороге попал в плен к разбойникам. В одном из логовищ разбойников его спасла змея, отравившая вино ядом, после чего разбойники погибли. Этот случай Харитон воспринял как знак Божьего покровительства, и на месте пещеры он основал монашескую обитель — Фаранскую лавру. Харитон продолжал создавать монастыри, и предчувствуя свою кончину, вернулся в Фаранскую лавру, где и был похоронен.