Харитон Исповедник 11 октября: что категорически нельзя делать в этот день

Posted 10 октября, 20:47
Published 10 октября, 20:47
Modified 10 октября, 20:47
Updated 10 октября, 20:47
Этот святой жил в IV веке в Иконии (ныне Турция) и пострадал от гонений при правлении императора Аврелиана, пережив пытки и заключение. Харитон был освобождён после смерти императора и посвятил свою жизнь монашескому подвигу, основав несколько лавр, которые стали духовными центрами в Иудейской пустыне.
Харитон Исповедник, благодаря которому возникли несколько монастырей, считается важным святым православной церкви. После того, как его освободили из тюрьмы, он направился в Иерусалим, но по дороге попал в плен к разбойникам. В одном из логовищ разбойников его спасла змея, отравившая вино ядом, после чего разбойники погибли. Этот случай Харитон воспринял как знак Божьего покровительства, и на месте пещеры он основал монашескую обитель — Фаранскую лавру. Харитон продолжал создавать монастыри, и предчувствуя свою кончину, вернулся в Фаранскую лавру, где и был похоронен.
11 октября традиционно считался непростым днем. В народе этот день именовали как «Харитон — в избе урон», и люди старались провести его спокойно, дома, чтобы избежать неприятностей.
Харитонов день знаменует окончание осенних сельскохозяйственных работ и переход к подготовке к зиме. В этот день лучше всего остаться дома, провести время с семьей, избегать больших скоплений людей и не начинать никаких новых дел.