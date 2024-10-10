«Хотели заколоть вилами»: старенького пса едва не убили в Новосибирске

Рекс — добрый и безобидный пес, который обитал рядом в частном секторе в Новосибирске. Не совсем бездомный, но и без хозяев, у него была своя будка и уголок, где он мог чувствовать себя в безопасности. Все в округе знали его как спокойного, доброжелательного пса, который никогда не причинял вреда людям. Но кому-то он все-таки доставлял неудобства. Один из соседей решился на жестокий поступок и сильно искалечил животное.