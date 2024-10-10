«Хотели заколоть вилами»: старенького пса едва не убили в Новосибирске

Posted 10 октября, 05:49
Published 10 октября, 05:49
Modified 10 октября, 06:06
Updated 10 октября, 06:06
Рекс — добрый и безобидный пес, который обитал рядом в частном секторе в Новосибирске. Не совсем бездомный, но и без хозяев, у него была своя будка и уголок, где он мог чувствовать себя в безопасности. Все в округе знали его как спокойного, доброжелательного пса, который никогда не причинял вреда людям. Но кому-то он все-таки доставлял неудобства. Один из соседей решился на жестокий поступок и сильно искалечил животное.
«В живую собаку сначала стреляли, потом хотели заколоть вилами — его неоднократно тыкали. Он находился в клинике в тяжелом состояние, врач был в шоке от ранений Повреждены все органы, будто фарш внутри», — рассказала Atas.Info волонтер группы спасения животных «Ушастики. Живи. НСК» Лариса Бордакова.
Рекс был едва жив, когда его нашли соседи. Зоозащитники забрали его с дороги, куда он выполз, прося помощи. Пса срочно увезли в клинику «Ветлекарь», где сделали сложнейшую операцию. Состояние Рекса оценивали как крайне тяжелое, но врачи боролись за его жизнь.
«Он боец!» — отметила волонтер. Пес выжил.
Сейчас Рекса забрали на передержку, где он проходит реабилитацию в заботе и тепле. Пес пока не может ходить и пока мало ест.
Злоумышленника до сих пор ищут. Полиция опрашивает соседей. По словам Ларисы Бордаковой, уже есть подозрения, кто мог совершить это ужасное преступление. Предполагается, что за жестокими издевательствами может стоять один из местных жителей, который уже не раз издевался над собакой.
Напомним, в сентябре мы рассказывали о жестоком инциденте в соседней Иркутской области, где малолетние живодеры издевались над собакой. Пса им отдала на растерзание семья из Новосибирска.