Когда менять летнюю резину на зимнюю: подходящие даты

Для тех, кто еще не подготовил автомобиль к зимнему сезону, стоит учитывать, что средняя стоимость диагностики подвески и замены масла может составить 7-8 тысяч рублей. Что касается зимних шин, комплект среднего размера (например, 205/55R16) обойдется в 25 тысяч рублей. Тем не менее, своевременная замена резины — это вложение в безопасность.