Когда менять летнюю резину на зимнюю: подходящие даты

Posted 10 октября, 11:01
Published 10 октября, 11:01
Modified 10 октября, 11:03
Updated 10 октября, 11:03
Метеорологи прогнозируют резкое похолодание уже в конце недели. В ночные часы температура опустится до -2…-5 градусов, а днем ожидаются нулевые отметки. Кроме того, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, что значительно увеличит риск образования наледи на дорогах.
Уже в пятницу 11 октября, по прогнозам синоптиков, в Новосибирске может выпасть снег. Также в Западно-сибирском гидрометцентре опубликовали прогноз погоды на октябрь, по которому ясно, что вскоре может наступить гололедица.
Летняя резина теряет свою эластичность при низких температурах, что приводит к ухудшению сцепления с дорожным покрытием. Госавтоинспекция напоминает, что замена шин на зимние позволит предотвратить множество аварий и поможет избежать «дня жестянщика», когда на дорогах резко увеличивается число столкновений.
Водители, не успевшие вовремя сменить резину, рискуют попасть в опасные ситуации на дороге. Поездка на СТО по снегу и льду на летних шинах может превратиться в «увлекательный аттракцион», который может обойтись не только временем, но и деньгами.
Многие новосибирские водители уже начали «переобувать» свои автомобили. По словам экспертов, лучше не затягивать с визитом на шиномонтаж, чтобы избежать очередей, которые появляются после первого снега. Специалисты шиномонтажа советуют запланировать замену в ближайшие дни, пока ажиотаж не начался.
Для тех, кто еще не подготовил автомобиль к зимнему сезону, стоит учитывать, что средняя стоимость диагностики подвески и замены масла может составить 7-8 тысяч рублей. Что касается зимних шин, комплект среднего размера (например, 205/55R16) обойдется в 25 тысяч рублей. Тем не менее, своевременная замена резины — это вложение в безопасность.
Помимо замены шин, инспекторы рекомендуют проверить световые приборы, стеклоочистители и аккумулятор. Важно также уделить внимание состоянию подвески, двигателя и уровню технических жидкостей (масло, тормозная и охлаждающая жидкости). Качественная подготовка машины позволит избежать неприятностей в зимний период.