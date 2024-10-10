Лыжероллерный комплекс международного уровня построят в Новосибирске

Posted 10 октября, 00:34
Published 10 октября, 00:34
Modified 10 октября, 00:34
Updated 10 октября, 00:34
Этот объект будет функционировать круглый год, предоставляя площадку как для профессиональных соревнований, так и для массовых стартов. Комплекс включит в себя соревновательную трассу, а в будущем планируется строительство гостиницы.
Проект направлен на развитие лыжного спорта в регионе, который пользуется широкой популярностью среди новосибирцев. В области насчитывается более 30 тысяч любителей и профессионалов лыжных гонок, а также функционирует 67 специализированных баз. Новый комплекс позволит объединить на одной площадке областную школу олимпийского резерва и лыжное отделение муниципальной школы Советского района.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность создания современных спортивных объектов для развития массового и семейного спорта, подчеркнув необходимость регулярного проведения соревнований, чтобы поддерживать интерес к активному отдыху.