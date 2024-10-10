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Posted 10 октября, 00:34

Published 10 октября, 00:34

Modified 10 октября, 00:34

Updated 10 октября, 00:34

Комплекс откроют под Академгородком

Лыжероллерный комплекс международного уровня построят в Новосибирске

10 октября 2024, 00:34
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Комплекс откроют под Академгородком
Вблизи Академгородка, на территории Барышевского сельсовета, появится лыжероллерный комплекс с трассой международного уровня.

Этот объект будет функционировать круглый год, предоставляя площадку как для профессиональных соревнований, так и для массовых стартов. Комплекс включит в себя соревновательную трассу, а в будущем планируется строительство гостиницы.

Проект направлен на развитие лыжного спорта в регионе, который пользуется широкой популярностью среди новосибирцев. В области насчитывается более 30 тысяч любителей и профессионалов лыжных гонок, а также функционирует 67 специализированных баз. Новый комплекс позволит объединить на одной площадке областную школу олимпийского резерва и лыжное отделение муниципальной школы Советского района.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил важность создания современных спортивных объектов для развития массового и семейного спорта, подчеркнув необходимость регулярного проведения соревнований, чтобы поддерживать интерес к активному отдыху.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Академгородок#Губернатор#Соревнования#Лыжи
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