НОВАТ откроет гастроли в Таиланде балетом «Спартак»

Posted 10 октября, 06:51
Published 10 октября, 06:51
Modified 10 октября, 06:53
Updated 10 октября, 06:53
Одним из главных событий гастролей станет постановка знаменитого балета «Спартак» Юрия Григоровича, сопровождаемая музыкой Арама Хачатуряна. На сцене Культурного центра Таиланда выступят 70 артистов НОВАТа, а музыкальное сопровождение обеспечит Королевский симфонический оркестр Бангкока под управлением российского дирижера Евгения Волынского.
Заместитель генерального директора театра Александр Савин отметил, что участие НОВАТа в этом фестивале стало традицией. За последние 25 лет труппа уже несколько раз принимала участие в мероприятии, показывая такие произведения, как «Богема», «Кармен», «Князь Игорь» и множество классических балетов. В этот раз помимо «Спартака» зрители смогут увидеть классическую постановку «Дон Кихот» и вечер одноактных балетов с «Кармен-сюитой» и «Дивертисментом».
Партии главных героев в балете «Спартак» исполнят ведущие солисты театра: Роман Полковников, Михаил Лифенцев, а также примы-балерины Анна Одинцова и Ольга Гришенкова.
Гастроли НОВАТа проходят в рамках перекрестного года культурных обменов между Россией и Таиландом. В апреле 2024 года в Бангкоке прошел концерт Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, а в сентябре в Таиланде выступил Государственный академический Большой театр с балетом «Лебединое озеро».
Помимо гастролей, театр активно готовится к зимнему сезону. Например, в октябре была открыта продажа билетов на декабрьские показы балета «Щелкунчик», который традиционно пользуется огромной популярностью у новосибирцев. Мы изучили цены на один из самых дорогих балетов и сравнили, насколько дешевле его можно посмотреть в театрах других городов.