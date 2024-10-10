НОВАТ откроет гастроли в Таиланде балетом «Спартак»

Заместитель генерального директора театра Александр Савин отметил, что участие НОВАТа в этом фестивале стало традицией. За последние 25 лет труппа уже несколько раз принимала участие в мероприятии, показывая такие произведения, как «Богема», «Кармен», «Князь Игорь» и множество классических балетов. В этот раз помимо «Спартака» зрители смогут увидеть классическую постановку «Дон Кихот» и вечер одноактных балетов с «Кармен-сюитой» и «Дивертисментом».