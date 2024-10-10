Новосибирск сковали 8-балльные пробки: смотрим, где лучше не ехать

Напомним, в прошлом году Новосибирск столкнулся с рекордными пробками в 11 баллов, что вызвало серьезный транспортный коллапс. Тогда ситуация была вызвана рядом факторов, включая сильные снегопады и аварии на дорогах. Эксперты предполагают, что такая ситуация теперь станет обыденной и будет только усугубляться.