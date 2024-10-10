Новосибирск сковали 8-балльные пробки: смотрим, где лучше не ехать

Posted 10 октября, 12:03
Published 10 октября, 12:03
Modified 10 октября, 12:05
Updated 10 октября, 12:05
По данным 2GIS, дороги загруженны с самого утра. Пробки охватили ключевые районы мегаполиса, в том числе Центральный район и улицы Богдана Хмельницкого, Красного проспекта, а также территории около Новосибирского цирка.
Одной из основных причин резкого ухудшения дорожной ситуации стали многочисленные аварии. Наиболее значительные заторы образовались на Красном проспекте, где у железнодорожного моста произошло сразу два ДТП. Аварии также наблюдались в районе Новосибирского цирка и на участке дороги от станции метро Заельцовская до станции Сибирская.
Сильный затор был зафиксирован на улице Богдана Хмельницкого, где образовался «транспортный узел», сковавший движение на несколько часов. По данным очевидцев, водители теряли до часа на проезд всего нескольких километров.
Напомним, в прошлом году Новосибирск столкнулся с рекордными пробками в 11 баллов, что вызвало серьезный транспортный коллапс. Тогда ситуация была вызвана рядом факторов, включая сильные снегопады и аварии на дорогах. Эксперты предполагают, что такая ситуация теперь станет обыденной и будет только усугубляться.