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Posted 10 октября, 01:33

Published 10 октября, 01:33

Modified 10 октября, 01:35

Updated 10 октября, 01:35

Новосибирская область привлекает россиян

Новосибирская область не резиновая — почему в регион мечтают переехать сотни россиян

10 октября 2024, 01:33
Фото: 1MI
Новосибирская область привлекает россиян

Новосибирская область вошла в топ-10 самых привлекательных для переезда регионов

Новосибирская область заняла место в десятке регионов, куда россияне чаще хотят переехать, сообщает «Авито.Работа», 7% опрошенных заявили, что готовы перебраться в Новосибирск из-за высокого уровня заработных плат и хороших перспектив трудоустройства.

На первом месте рейтинга по привлекательности для переезда оказались южные регионы, такие как Краснодар и Сочи, на которые приходится 31% желающих сменить место жительства. Столичные регионы, включая Москву и Санкт-Петербург, традиционно остаются популярными направлениями, их выбирают 29% и 28% опрошенных соответственно.

Кроме того, в топ-10 регионов вошли Калининград, Казань, Нижний Новгород, Владивосток и Екатеринбург. Новосибирск замыкает этот список, привлекая россиян не только развитым рынком труда, но и относительно доступным жильем.

Однако стоит отметить, что несмотря на высокие зарплаты, регион также сталкивается с рядом сложностей и регулярно входит в антирейтинги. Новосибирская область занимает лишь 50-е место в рейтинге регионов по доступности ипотеки, а рынок недвижимости переживает спад на фоне завершения льготных ипотечных программ. За последние месяцы продажи квартир в новостройках снизились почти на 45%, что ограничивает возможности для улучшения жилищных условий у многих семей.

Кроме того, регион попал в антирейтинги по экологической обстановке и качеству дорог. Новосибирск оказался в топ-15 российских регионов с неблагополучной экологией, а дороги области были оценены как одни из худших в стране, заняв 43-е место в рейтинге Федерального дорожного агентства.

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#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Дороги#Недвижимость#Ипотека#Переезд#Трудоустройство
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