Новосибирская область не резиновая — почему в регион мечтают переехать сотни россиян

Однако стоит отметить, что несмотря на высокие зарплаты, регион также сталкивается с рядом сложностей и регулярно входит в антирейтинги. Новосибирская область занимает лишь 50-е место в рейтинге регионов по доступности ипотеки, а рынок недвижимости переживает спад на фоне завершения льготных ипотечных программ. За последние месяцы продажи квартир в новостройках снизились почти на 45%, что ограничивает возможности для улучшения жилищных условий у многих семей.