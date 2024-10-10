Новосибирскую разработку дрон-камикадзе «Трибунал» начали применять на СВО

Представитель компании-разработчика Николай Жернов сообщил, что сотрудничество с «Кулибин-клубом» Народного фронта позволило наладить тесное взаимодействие с другими инженерами и изобретателями. Это помогло обменяться наработками и техническими решениями, в том числе в области связи и навигации, что способствует развитию технологий и увеличению независимости российских разработок.