Новосибирскую разработку дрон-камикадзе «Трибунал» начали применять на СВО

Posted 10 октября, 09:49
Published 10 октября, 09:49
Modified 10 октября, 09:51
Updated 10 октября, 09:51
Дрон «Трибунал» демонстрирует высокую устойчивость и способность преодолевать расстояния более 10 километров, неся при этом до 3 килограммов полезной нагрузки. Именно военные предложили название «Трибунал» для нового устройства, что подчеркивает его предназначение в условиях боевых действий.
Представитель компании-разработчика Николай Жернов сообщил, что сотрудничество с «Кулибин-клубом» Народного фронта позволило наладить тесное взаимодействие с другими инженерами и изобретателями. Это помогло обменяться наработками и техническими решениями, в том числе в области связи и навигации, что способствует развитию технологий и увеличению независимости российских разработок.
Предприятия Новосибирской области активно занимаются разработкой технологий, которые можно применять на фронте — в частности беспилотников. Однако нередко дроны и роботы применяются и в гражданской жизни. Например, недавно с помощью полицейского дрона удалось поймать воришек, которые крали металлолом.