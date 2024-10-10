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Posted 10 октября, 09:49

Published 10 октября, 09:49

Modified 10 октября, 09:51

Updated 10 октября, 09:51

Беспилотник изобрели в Новосибирской области

Новосибирскую разработку дрон-камикадзе «Трибунал» начали применять на СВО

10 октября 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник изобрели в Новосибирской области
Новый дрон-камикадзе «Трибунал», разработанный в Новосибирской области, прошел успешные испытания в зоне специальной военной операции (СВО). По данным Народного фронта, на передовую уже отправлено 500 беспилотников. Ежемесячно российская армия будет получать по 500 таких дронов для применения.

Дрон «Трибунал» демонстрирует высокую устойчивость и способность преодолевать расстояния более 10 километров, неся при этом до 3 килограммов полезной нагрузки. Именно военные предложили название «Трибунал» для нового устройства, что подчеркивает его предназначение в условиях боевых действий.

Представитель компании-разработчика Николай Жернов сообщил, что сотрудничество с «Кулибин-клубом» Народного фронта позволило наладить тесное взаимодействие с другими инженерами и изобретателями. Это помогло обменяться наработками и техническими решениями, в том числе в области связи и навигации, что способствует развитию технологий и увеличению независимости российских разработок.

Предприятия Новосибирской области активно занимаются разработкой технологий, которые можно применять на фронте — в частности беспилотников. Однако нередко дроны и роботы применяются и в гражданской жизни. Например, недавно с помощью полицейского дрона удалось поймать воришек, которые крали металлолом.

Атака вражеских беспилотников на Новосибирск — как будут бороться с дронами
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#Алина Гурицкая#Технологии#Новосибирская область#Военные#Роботы#СВО#Дроны#Связь
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