Новосибирцы пили воду с мышьяком — кто ответит за яд из-под крана

Posted 10 октября, 12:31
Published 10 октября, 12:31
Modified 10 октября, 12:33
Updated 10 октября, 12:33
В деревнях Березовка, Верх-Чик и Новый Чик концентрация мышьяка достигла 0,07 мг/л, что в семь раз превышает допустимую норму (0,01 мг/л), сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Олега Орла.
Для обеспечения безопасности местным жителям организовали подвоз питьевой воды, а школы и детские сады перешли на использование бутилированной воды. Местные власти уже ведут работы по проверке проб воды, а также рассматривают возможность приобретения оборудования для очистки воды от мышьяка и других вредных примесей, таких как железо, содержание которого также превышено.
Причиной загрязнения, по предварительным данным, является природное происхождение вещества. Вода из местных скважин исследуется специалистами для подтверждения этого факта.
Проблема превышения концентрации мышьяка в водопроводной воде стала актуальной в регионе не впервые. В августе этого года в селе Целинное Коченевского района был введен режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения мышьяка в воде. Водоснабжение было приостановлено, так как концентрация ядовитого вещества в четыре раза превышала допустимую норму.
📝Коллеги, краткий обзор самых заметных материалов минувшей недели.
Слово Сергею Рудковскому:
«Udm-info — (https://udm-info.ru/news/2024-09-27/tseny-rastut-kak-po-maslu-pochemu-v-udmurtii-dorozhaet-molochnaya-produktsiya-5206042) 14 тысяч просмотров. Подробный разбор темы, которая вылазит в других регионах тоже. Резкий рост цен на масло. Комменты читателей, сами сделали обзор, опрос экспертов, рерайт конкурентов по теме собрали в полноценный текст и готовый шаблон.
Mkset (https://mkset.ru/news/2024-09-28/pivo-petuhi-i-lyuks-dlya-vlyublennyh-reyting-tyurem-ufy-i-bashkirii-5198901) — 2,5 тысячи. Развили тему с рейтингом учреждений в серию о рейтинге тюрем.
TagilCity (https://tagilcity.ru/news/2024-10-03/kak-privezti-v-nizhniy-tagil-mashinu-iz-yaponii-delimsya-sobstvennym-opytom-5198537) — 2 тысячи просмотров. Актуальная для всех регионов тема, личный опыт, образцы документов. Тема, которой интересуются во всех регионах, тем более сейчас. Тексты про то, что все подорожает хорошо собирают, а это и про то, что с этим делать.
NewsNN (https://newsnn.ru/news/2024-09-30/god-semi-ne-dlya-beremennyh-blog-zloy-nizhegorodki-5208315) — 16 тысяч просмотров. Продолжают формат колонки и он продолжает хорошо собирать. Коротко и по делу разобрали проблему на основе личного опыта и впечатлений.»
💪🏻У нас в команде сразу несколько новых людей. Хороший стратегический прирост.
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💻Михаил Чернобров, руководитель отдела разработки. У Михаила большой опыт работы (пермский Промедиа, Rambler&Co, интернет-проекты X5 Retail Group) и мы очень верим, что с его приходом наш отдел разработки станет еще более эффективным, а продукт практически совершенным.
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Никита пришел к нам из медиахолдинга «Патриот» и принес с собой огромный и ценный опыт в работе с трафиком из Яндекса, Google, Дзена и других платформ. Ждем теперь наших побед в этом важнейшем направлении.
📑У челябинского «Курса дела» новый главный редактор. Дмитрий Моргулес работает в СМИ более 20 лет, в 1MI пришел из ИА «Европейско-Азиатские новости». Надеемся, что «Курс дела» в ближайшее время покажет уверенный рост по всем направлениям.
📑Новый главред и в Новосибирске. Екатерина Нимко до этого работала выпускающим редактором «Атас.Инфо».
Коллеги, всем желаем вдохновения, удачи и профессиональных побед!