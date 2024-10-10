Организовывали автоподставы за страховку: начался суд над бандой мошенников

По данным прокуратуры, обвиняемые с 2016 по 2020 инсценировали ДТП и получали за это страховку. Мошенники самостоятельно заполняли бланки извещений о ДТП, предоставляя ложные сведения о «страховых случаях», которые на самом деле не имели места. Эти поддельные документы злоумышленники отправляли в страховые компании, которые затем выплачивали им возмещения.