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Posted 10 октября, 11:50

Published 10 октября, 11:50

Modified 10 октября, 11:52

Updated 10 октября, 11:52

Мошенники устраивали ДТП

Организовывали автоподставы за страховку: начался суд над бандой мошенников

10 октября 2024, 11:50
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Мошенники устраивали ДТП

В Новосибирске начался суд над бандой автостраховщиков-мошенников

В Центральном районном суде Новосибирска начался суд над группой из 10 человек, которых обвиняют в мошенничестве с автострахованием, сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

По данным прокуратуры, обвиняемые с 2016 по 2020 инсценировали ДТП и получали за это страховку. Мошенники самостоятельно заполняли бланки извещений о ДТП, предоставляя ложные сведения о «страховых случаях», которые на самом деле не имели места. Эти поддельные документы злоумышленники отправляли в страховые компании, которые затем выплачивали им возмещения.

Сумма ущерба от мошеннической схемы составила более 2,9 млн рублей. Всех членов группировки обвиняют по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой».

Прокуратура Новосибирской области поддерживает обвинение в этом деле. Обвиняемым грохит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф с компенсацией ущерба.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Уголовное дело#Мошенники#Страховка
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