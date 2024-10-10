Организовывали автоподставы за страховку: начался суд над бандой мошенников

Posted 10 октября, 11:50
Published 10 октября, 11:50
Modified 10 октября, 11:52
Updated 10 октября, 11:52
По данным прокуратуры, обвиняемые с 2016 по 2020 инсценировали ДТП и получали за это страховку. Мошенники самостоятельно заполняли бланки извещений о ДТП, предоставляя ложные сведения о «страховых случаях», которые на самом деле не имели места. Эти поддельные документы злоумышленники отправляли в страховые компании, которые затем выплачивали им возмещения.
Сумма ущерба от мошеннической схемы составила более 2,9 млн рублей. Всех членов группировки обвиняют по статье «Мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой».
Прокуратура Новосибирской области поддерживает обвинение в этом деле. Обвиняемым грохит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф с компенсацией ущерба.