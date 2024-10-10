Осенние каникулы в школах в 2024 году: точные даты

Posted 10 октября, 10:07
Published 10 октября, 10:07
Modified 10 октября, 10:09
Updated 10 октября, 10:09
Осенние каникулы начнутся в понедельник, 28 октября, и продлятся ровно неделю — до 4 ноября. Это даст школьникам возможность отдохнуть и набраться сил перед продолжением учебного года, сообщили в Министерстве образования РФ.
Каждая школа может корректировать график каникул в зависимости от своего учебного плана, но общие даты остаются ориентиром для большинства учебных заведений региона.
Отметим, что график каникул различается в школах, которые учат по триместрам и по четвертям.
Следующие каникулы наступят только зимой, 30 декабря. Продлятся они две недели. В 2025 году совершеннолетние россияне будут отдыхать на новогодних праздниках с 1 по 8 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2025 год, согласно которому будет 248 рабочих дней и 117 выходных.