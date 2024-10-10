atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 10 октября, 10:07

Published 10 октября, 10:07

Modified 10 октября, 10:09

Updated 10 октября, 10:09

Каникулы в новосибирских школах

Осенние каникулы в школах в 2024 году: точные даты

10 октября 2024, 10:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Каникулы в новосибирских школах

Стали известны даты каникул в новосибирских школах в 2024 году

Стали известны даты долгожданных школьных каникул для учеников Новосибирской области, на отдых школьникам выделят всего неделю.

Осенние каникулы начнутся в понедельник, 28 октября, и продлятся ровно неделю — до 4 ноября. Это даст школьникам возможность отдохнуть и набраться сил перед продолжением учебного года, сообщили в Министерстве образования РФ.

Каждая школа может корректировать график каникул в зависимости от своего учебного плана, но общие даты остаются ориентиром для большинства учебных заведений региона.

Отметим, что график каникул различается в школах, которые учат по триместрам и по четвертям.

График школьных каникулГрафик школьных каникул
График школьных каникулГрафик школьных каникул
График школьных каникул. Фото: atas.info

Следующие каникулы наступят только зимой, 30 декабря. Продлятся они две недели. В 2025 году совершеннолетние россияне будут отдыхать на новогодних праздниках с 1 по 8 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2025 год, согласно которому будет 248 рабочих дней и 117 выходных.

Каждый шестой родитель планирует взять отпуск в период осенних школьных каникул
Узнать подробнее
Читайте также:
Как отдыхаем в декабре 2024 и январе 2025, Минтруд опубликовал проект графикаНовые законы изменят жизнь россиян с 1 сентября 2024 года
#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирская область#Школа#Выходные#Учебный год#Каникулы#Новый год
Подпишитесь