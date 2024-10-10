Осенние каникулы в школах в 2024 году: точные даты

Следующие каникулы наступят только зимой, 30 декабря. Продлятся они две недели. В 2025 году совершеннолетние россияне будут отдыхать на новогодних праздниках с 1 по 8 января. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил производственный календарь на 2025 год, согласно которому будет 248 рабочих дней и 117 выходных.