Пассажиры S7 не могли сутки улететь из Владивостока в Новосибирск

Известно, что билеты на этот рейс в столицу Сибири были у 164 человек, из которых пятеро — это дети. В надзорном ведомстве сообщили, что авиакомпания разместила всех желающих пассажиров в гостинице и организовала питание. Жалоб ни у кого не оказалось.