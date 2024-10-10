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Posted 10 октября, 09:40

Published 10 октября, 09:40

Modified 10 октября, 09:42

Updated 10 октября, 09:42

Самолет S7 в Новосибирск на сутки задержался во Владивостоке

Пассажиры S7 не могли сутки улететь из Владивостока в Новосибирск

10 октября 2024, 09:40
Фото: 1MI
Самолет S7 в Новосибирск на сутки задержался во Владивостоке
Из-за поломки самолета в аэропорту Владивостока на сутки отложили рейс в Новосибирск, следует из информации Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вылет самолета авиакомпании S7, который должен был состояться 9 октября в 8.50 из аэропорта Владивостока в Новосибирск был перенесен на 8.00 следующего дня. Как рассказали в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной задержки почти на сутки стала поломка самолета.

Известно, что билеты на этот рейс в столицу Сибири были у 164 человек, из которых пятеро — это дети. В надзорном ведомстве сообщили, что авиакомпания разместила всех желающих пассажиров в гостинице и организовала питание. Жалоб ни у кого не оказалось.

Номер задержанного рейса в прокуратуре не сообщили, однако, судя по онлайн-табло новосибирского аэропорта Толмачево, все вылетевшие из столицы Приморья 10 октября самолеты благополучно добрались до места назначения.

Что конкретно оказалось неисправным в лайнере пока не сообщается.

Напомним, в Новосибирске медики клиники Мешалкина спасли мужчину из Северной Осетии.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Толмачево#S7#Владивосток#Поломка самолета
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